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Лунин будет играть в мадридском дерби. Известен стартовый состав Реала
Третья подряд игра для Андрея
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 4-го февраля, состоится центральный матч 23-го тура Ла Лиги между "Реалом" и "Атлетико".
В стартовом составе "сливочных" в третий раз подряд выйдет голкипер Андрей Лунин.
????✅ Our starting ????????!— Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) February 4, 2024
???? @AtletiEnglish#RealMadridAtleti pic.twitter.com/9NxOQOpUEP
"Реал" и "Атлетико" встретятся между собой в третий раз за последний месяц. В Суперкубке Испании победу праздновали "сливочные" (5:3), а в Кубке радовались уже "матрасники" (4:2). Интересно, что в обеих играх командам для выяснения победителя необходимы были экстра-таймы.
На этот раз придется обойтись без дополнительного времени, ведь регламент чемпионата такой опции не предусматривает. Мадридское дерби в Ла Лиге начнется в 22:00. Следите за поединком с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
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