Винисиус получил повреждение перед матчем с Атлетико

Винисиус не сыграет в матче между "Реалом" и "Атлетико". Вингер "сливочных" был объявлен в стартовом составе, однако перед началом матча его заменил Брахим Диаз. Испанские СМИ сообщают, что бразилец получил повреждение позвоночника во время разминки. Сейчас он испытывает дискомфорт, поэтому не примет участие в матче.

Матч "Реал" - "Атлетико" начался в 22:00. Следите за событиями в нашей аудио или текстовой трансляции.