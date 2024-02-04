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Винисиус получил повреждение перед матчем с Атлетико

Испания

Он не сыграет против матрасников

Винисиус получил повреждение перед матчем с Атлетико

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Винисиус не сыграет в матче между "Реалом" и "Атлетико". Вингер "сливочных" был объявлен в стартовом составе, однако перед началом матча его заменил Брахим Диаз. Испанские СМИ сообщают, что бразилец получил повреждение позвоночника во время разминки. Сейчас он испытывает дискомфорт, поэтому не примет участие в матче.

Матч "Реал" - "Атлетико" начался в 22:00. Следите за событиями в нашей аудио или текстовой трансляции.

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Источник:
twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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