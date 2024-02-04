Примера. Реал Мадрид — Атлетико 1:1. Драматичное спасение Матрасников

Никогда не сбрасывайте со счетов "Атлетико". У этой команды нет "реаловской" стабильности, но какой же у нее характер! Какое желание бороться до последней секунды!

Первый тайм - чисто обмен моментами. Браим Диас реализовал свой шанс после двух рикошетов. "Атлетико" же имел целых три попытки, но Лунин блестяще отбил удары Витселя и Мораты, а Савич головой сам немного промахнулся.

По игре было видно, что "Реалу" не хватает Винисиуса слева; из-за этого его игра выглядела "однобоко". "Матрасникам", в свою очередь, недоставало свежести, они пытались компенсировать ее за счет навесов в зону травмированного Рюдигера, однако куда-то подевалась реализация.

LUNIN WHAT A SAVE....YASHIN COME OUTSIDE PAL pic.twitter.com/UVVuPBB7ra — Dr Yash  (@YashRMFC) February 4, 2024

Даже когда на старте второго тайма Савич наконец забил, в дело включились судьи ВАР - в момент удара Сауль опрометчиво затолкал Лунина за линию ворот.

Уже скоро любезностью на любезность ответили и "Сливочные". Родриго после забега Вальверде, а также Браим Диас в сольном проходе имели отменные шансы закрывать игру, но пробивали плохо.

Так-вот интрига и дожила до последних минут, на которые, как и недавно в Кубке, у "Реала" тупо не хватило сил. Новый тренд, получается? Анхель Корреа мог сравнивать игру еще в основное время, но опять бесподобно сыграл Лунин.

QUEL ARRÊT DE LUNIN pic.twitter.com/seXW6FGqdK — Madridistas Del Mundo (@MadridistasDM) February 4, 2024

Капитулировал украинец лишь в добавленное время после могучей попытки Льоренте - между прочим, воспитанника "Сливочных" и наследника великой династии игроков "Реала". И знаете, что? Он отпраздновал свой гол. Вот так бывает.

В таблице ничья оставила "Реал" на первом месте с 58 очками. У "Жироны" - 56, у "Барсы" - 50, у "Атлетико" - 48.

23-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Атлетико" - 1:1

Голы: Браим Диас, 20 - Льоренте, 90+4

"Реал Мадрид": Лунин — Васкес, Карвахаль, Начо, Менди — Вальверде, Кроос, Камавинга — Беллингем (Себальос, 88) — Браим Диас (Хоселу, 71), Родриго (Модрич, 76)

"Атлетико": Облак — Савич, Витсель, Эрмосо — Льоренте, де Пауль (Самуэл Лино, 61), Коке (Корреа, 68), Сауль (Барриос, 61), Рикельме (Молина, 46) — Гризманн, Мората (Депай, 61)

Предупреждения: Сауль, 37, Эрмосо, 38. Коке, 82, Барриос, 85, Депай, 90+5