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Примера. Реал Мадрид — Атлетико 1:1. Драматичное спасение Матрасников

Испания
Обновлено

Реванша за Кубок не вышло

Примера. Реал Мадрид — Атлетико 1:1. Драматичное спасение Матрасников

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alvaro Medranda/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Никогда не сбрасывайте со счетов "Атлетико". У этой команды нет "реаловской" стабильности, но какой же у нее характер! Какое желание бороться до последней секунды!

Первый тайм - чисто обмен моментами. Браим Диас реализовал свой шанс после двух рикошетов. "Атлетико" же имел целых три попытки, но Лунин блестяще отбил удары Витселя и Мораты, а Савич головой сам немного промахнулся.

По игре было видно, что "Реалу" не хватает Винисиуса слева; из-за этого его игра выглядела "однобоко". "Матрасникам", в свою очередь, недоставало свежести, они пытались компенсировать ее за счет навесов в зону травмированного Рюдигера, однако куда-то подевалась реализация.

Даже когда на старте второго тайма Савич наконец забил, в дело включились судьи ВАР - в момент удара Сауль опрометчиво затолкал Лунина за линию ворот.

Уже скоро любезностью на любезность ответили и "Сливочные". Родриго после забега Вальверде, а также Браим Диас в сольном проходе имели отменные шансы закрывать игру, но пробивали плохо.

Так-вот интрига и дожила до последних минут, на которые, как и недавно в Кубке, у "Реала" тупо не хватило сил. Новый тренд, получается? Анхель Корреа мог сравнивать игру еще в основное время, но опять бесподобно сыграл Лунин.

Капитулировал украинец лишь в добавленное время после могучей попытки Льоренте - между прочим, воспитанника "Сливочных" и наследника великой династии игроков "Реала". И знаете, что? Он отпраздновал свой гол. Вот так бывает.

В таблице ничья оставила "Реал" на первом месте с 58 очками. У "Жироны" - 56, у "Барсы" - 50, у "Атлетико" - 48.

23-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Атлетико" - 1:1

Голы: Браим Диас, 20 - Льоренте, 90+4

"Реал Мадрид": Лунин — Васкес, Карвахаль, Начо, Менди — Вальверде, Кроос, Камавинга — Беллингем (Себальос, 88) — Браим Диас (Хоселу, 71), Родриго (Модрич, 76)

"Атлетико": Облак — Савич, Витсель, Эрмосо — Льоренте, де Пауль (Самуэл Лино, 61), Коке (Корреа, 68), Сауль (Барриос, 61), Рикельме (Молина, 46) — Гризманн, Мората (Депай, 61)

Предупреждения: Сауль, 37, Эрмосо, 38. Коке, 82, Барриос, 85, Депай, 90+5

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Комментарии
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Romantíco777 (Alicante)
05.02.2024 в 00:14
Дуриан Кива-Кабаев!!!Твой выполз!!!!Только перед этим глянь в зеркало в палате: Реал - Чемпион, или Барса в ступоре, и Дуриан коня не встиг прив'язати в палате!!!
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Комментарии 14
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Romantíco777 (Alicante)
05.02.2024 в 00:14
Дуриан Кива-Кабаев!!!Твой выполз!!!!Только перед этим глянь в зеркало в палате: Реал - Чемпион, или Барса в ступоре, и Дуриан коня не встиг прив'язати в палате!!!
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1
1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.02.2024 в 00:18
Ты случайно не выпил? Кони, люди и все в палате…
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0
1
Перевзутий
05.02.2024 в 00:11
Финальная таблица 23/24 1.Барселона2.Жирона3.Атлетико4.реалишка
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3
dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.02.2024 в 00:12
Жирона в четверку скорей всего не попадёт.
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0
1
denis_m
05.02.2024 в 00:06
Як Лунін не тягнув,але в кінці таки пропустив.По грі більш-менш рівна гра,тому вважаю результат справедливим.Пенальті на Беллінгему було,але плакатися нема сенсу,треба забивати з гри.Наступна гра надважлива.Чемпіонство в руках і ногах тільки Реалу.
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1
1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.02.2024 в 00:08
Был бы Лунин три метра ростом, обязательно бы спас команду от гола
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0
2
Перевзутий
05.02.2024 в 00:03
Отакои. Неудачка. Матрас -мололец!
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1
2
metall5291 (Kharkiv)
05.02.2024 в 00:01
Жаль, конечно. Но поделили очки не с конкурентом. В следующем туре Реалу надо обыграть Жирону, что не есть сверх задачей. И путь к золоту Ла Лиги будет открыт. А, учитывая рез-т сегодняшнего матча - злее будут.
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2
2
dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.02.2024 в 00:05
Это не от игроков Реала зависит и тем более не от Жироны и других команд. Сам знаешь, кто это решает.
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0
3
Trztrqtr (Украина)
05.02.2024 в 00:09
Кто "это" решает?
 
0
1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.02.2024 в 00:10
А ты угадай. ))
 
0
1
metall5291 (Kharkiv)
05.02.2024 в 00:16
Неужели Дарик ?
 
0
1
Trztrqtr (Украина)
05.02.2024 в 00:20
Зачем мне угадывать, если я понятия не имею на что ты намекаешь? Так кто решает и что решает?:)
 
0
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
04.02.2024 в 23:56
Ой
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1
2

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