Примера. Реал Мадрид — Атлетико 1:1. Драматичное спасение Матрасников

Никогда не сбрасывайте со счетов "Атлетико". У этой команды нет "реаловской" стабильности, но какой же у нее характер! Какое желание бороться до последней секунды!

Первый тайм - чисто обмен моментами. Браим Диас реализовал свой шанс после двух рикошетов. "Атлетико" же имел целых три попытки, но Лунин блестяще отбил удары Витселя и Мораты, а Савич головой сам немного промахнулся.

По игре было видно, что "Реалу" не хватает Винисиуса слева; из-за этого его игра выглядела "однобоко". "Матрасникам", в свою очередь, недоставало свежести, они пытались компенсировать ее за счет навесов в зону травмированного Рюдигера, однако куда-то подевалась реализация.

LUNIN WHAT A SAVE....YASHIN COME OUTSIDE PAL pic.twitter.com/UVVuPBB7ra