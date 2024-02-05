Анчелотти: Мы недовольны, потому что заслужили на победу

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти остался доволен действиями своих подопечных в поединке против "Атлетико" (1:1), несмотря на упущенную победу на последних минутах.

"С нашей стороны это была очень хорошая игра. Мы хорошодействовали и контролировали игру, но нам не посчастливилось уступить на последней минуте. Мы заслужили победу, но было много поединков, которые мы выиграли в последние несколько минут. Не за что себя критиковать. Мы возглавляем таблицу, и у нас есть шанс исправиться в субботу.

Пенальти я не комментирую. Не знаю, почему их не назначили, но нам не нужно оглядываться назад, нужно смотреть вперед.

Винисиус? Он попробовал, но у него была контрактура шейки матки. Я не знаю о Камавинге. Меня не сообщали. Его ударили по колену – думаю, что ничего серьезного. Рюдигер испытывал некоторый дискомфорт сегодня утром, и, надеюсь, он сможет сыграть в субботу".