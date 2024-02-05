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Анчелотти: Мы недовольны, потому что заслужили на победу

Испания

Мнение наставника сливочных по поводу матча

Анчелотти: Мы недовольны, потому что заслужили на победу

rea lmadrid

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти остался доволен действиями своих подопечных в поединке против "Атлетико" (1:1), несмотря на упущенную победу на последних минутах.

"С нашей стороны это была очень хорошая игра. Мы хорошодействовали и контролировали игру, но нам не посчастливилось уступить на последней минуте. Мы заслужили победу, но было много поединков, которые мы выиграли в последние несколько минут. Не за что себя критиковать. Мы возглавляем таблицу, и у нас есть шанс исправиться в субботу.

Пенальти я не комментирую. Не знаю, почему их не назначили, но нам не нужно оглядываться назад, нужно смотреть вперед.

Винисиус? Он попробовал, но у него была контрактура шейки матки. Я не знаю о Камавинге. Меня не сообщали. Его ударили по колену – думаю, что ничего серьезного. Рюдигер испытывал некоторый дискомфорт сегодня утром, и, надеюсь, он сможет сыграть в субботу".

Следующий матч команда Анчелотти проведет против "Жироны" Виктора Цыганкова и Артем Довбика в субботу, 10 февраля, в 17:30.

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Источник:
real madrid
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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igor_ignat (Weimar)
05.02.2024 в 09:46
Винисиус? Он попробовал, но у него была контрактура шейки матки.
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Комментарии 1
igor_ignat (Weimar)
05.02.2024 в 09:46
Винисиус? Он попробовал, но у него была контрактура шейки матки.
Ответить
0
0

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