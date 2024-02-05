  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал 6 матчей не может обыграть Атлетико в основное время - с сентября 2022 года
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал 6 матчей не может обыграть Атлетико в основное время - с сентября 2022 года

Испания

Вчера команды разделили очки в матче 23-го тура Ла Лиги

Реал 6 матчей не может обыграть Атлетико в основное время - с сентября 2022 года

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto

Новина українською

"Реал" почти полтора года не может обыграть "Атлетико" в основное время. Вчера команды разделили очки в матче 23-го тура Ла Лиги - 1:1.

18 января в Кубке Испании "Атлетико" одержал победу в дополнительное время - 4:2. 10 января в Суперкубке Испании клубы тоже выявили победителя только в экстратайме - 5:3 в пользу "Реала".

В 2023-м в Ла Лиге "Атлетико" победил в дерби (3:1) и сыграл вничью (1:1), а в Кубке Испании 26 января 2023-го игра снова дошла до дополнительного времени и завершилась триумфом "Реала" (3:1).

Последняя победа "сливочных" в основное время - 18 сентября 2022-го в чемпионате (2:1).

По теме
yellow-arrow
Дани Алвес прибыл в суд по делу об изнасиловании
yellow-arrow
Довбик пройдет дополнительное медобследование
yellow-arrow
Спортивный директор Барселоны: Я не ожидал ухода Хави
Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости