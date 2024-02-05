Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал 6 матчей не может обыграть Атлетико в основное время - с сентября 2022 года
Вчера команды разделили очки в матче 23-го тура Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto
"Реал" почти полтора года не может обыграть "Атлетико" в основное время. Вчера команды разделили очки в матче 23-го тура Ла Лиги - 1:1.
18 января в Кубке Испании "Атлетико" одержал победу в дополнительное время - 4:2. 10 января в Суперкубке Испании клубы тоже выявили победителя только в экстратайме - 5:3 в пользу "Реала".
В 2023-м в Ла Лиге "Атлетико" победил в дерби (3:1) и сыграл вничью (1:1), а в Кубке Испании 26 января 2023-го игра снова дошла до дополнительного времени и завершилась триумфом "Реала" (3:1).
Последняя победа "сливочных" в основное время - 18 сентября 2022-го в чемпионате (2:1).
Популярное сейчас
- Между Реалом и Жироной два очка, Барселона приблизилась к лидерам. Турнирная таблица Ла Лиги
- Реал пропускает на последних минутах, однако Андрей показывает хорошую игру. Известна оценка Лунина в матче с Атлетико
- Примера. Реал Мадрид — Атлетико 1:1. Драматичное спасение Матрасников
- Пресс-служба Жироны сообщила о травме украинского легионера
- Лидер Ман Сити начал подкатывать к звезде Форсажа после расставания с яркой моделью. ФОТО
- Звезды Кривбасса выпустили новый трек и записали клип в формате 360. ВИДЕО