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Дани Алвес прибыл в суд по делу об изнасиловании
Футболиста обвиняют в сексуальных домогательствах
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Steve Christo - Corbis/Corbis
Бывший футболист "Барселоны" Дани Алвес прибыл под конвоем в национальную судебную палату для заседания по обвинению в изнасиловании. 40-летнего бразильского защитника привезли в суд в полицейском микроавтобусе из тюрьмы Брианс вблизи Барселоны.
Государственные прокуроры заявили, что хотят приговорить футболиста к девяти годам тюрьмы в случае признания его виновным в изнасиловании женщины в ночном клубе Барселоны 30 декабря 2022 года. Отец двоих детей ранее подтверждал, что занимался сексом с женщиной в туалете ночного клуба, но настаивал, что это произошло по взаимному согласию. Адвокат обвиняемой бразильца призвал угрожать ему максимальным сроком заключения на 12 лет. Оба прокурора также требуют выплаты компенсации в размере 150 тысяч евро.
Напомним, что Алвес находится под стражей в каталонской тюрьме с 20 января 2023 года.
???????? | First visuals of Dani Alves in his trial after getting arrested for sexual assault a year ago. [@mundodeportivo] #fcblive pic.twitter.com/e1EN475qHH— BarçaTimes (@BarcaTimes) February 5, 2024
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