Карло Анчелотти рассказал о травме Винисиуса Жуниора перед дерби с "Атлетико".

Напомним, вингер "Реала" получил повреждение на разминке перед вчерашним матчем (1:1). Вместо него в стартовом составе вышел Браим Диас.

"У него была контрактура шеи - он пытался размяться, но почувствовал дискомфорт, и у нас осталось два варианта [чтобы его заменить]. Но у нас уже были установки на игру в обороне, и Браим позволил нам не менять этот подход.

Хоселу вошел в игру позже и отлично справился", - сказал главный тренер "Реала".