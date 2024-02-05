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Карло Анчелотти рассказал о травме Винисиуса Жуниора

Испания

Вингер Реала получил повреждение на разминке

Карло Анчелотти рассказал о травме Винисиуса Жуниора

Real Madrid.com

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Карло Анчелотти рассказал о травме Винисиуса Жуниора перед дерби с "Атлетико".

Напомним, вингер "Реала" получил повреждение на разминке перед вчерашним матчем (1:1). Вместо него в стартовом составе вышел Браим Диас.

"У него была контрактура шеи - он пытался размяться, но почувствовал дискомфорт, и у нас осталось два варианта [чтобы его заменить]. Но у нас уже были установки на игру в обороне, и Браим позволил нам не менять этот подход.

Хоселу вошел в игру позже и отлично справился", - сказал главный тренер "Реала".

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Опубликовал: Михаил Олексиенко
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