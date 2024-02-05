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Деку высказался о сумме, заплаченной за трансфер Витора Роке
Сумма трансфера составила 30+31 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
Деку высказался о сумме, заплаченной за трансфер Витора Роке.
18-летний Роке перешел в "Барселону" из "Атлетико Паранаэнсе" этой зимой. Сообщалось, что сумма трансфера составила 30+31 млн евро.
"30 миллионов евро [за Витора Роке] - это доступная цена, если вспомнить, что за Дарвина Нуньеса заплатили 90 миллионов, а за Исака - 70 миллионов.
Думаю, вы убиваете парня еще до того, как он начал играть. "Ливерпуль" купил Дарвина Нуньеса два года назад у "Бенфики" за 90 млн евро, "Ньюкасл" заплатил 70 млн за Исака. Анализировать стоимость нужно с течением времени, но никаких сумасшедших денег не было. Это всего 30 миллионов, а остальное зависит от результатов. Я надеюсь, мы их заплатим, как это произошло с Педри", - сказал спортивный директор "Барселоны".
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