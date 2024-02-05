Деку: Мы не планируем продавать ключевых игроков

Директор "Барселоны" Деко рассказал о потенциальной продаже игроков.

Его месседж был четким: ключевые игроки должны остаться в клубе.

"Мы не планируем продавать ни одного игрока. Но если нам нужно будет это сделать, мы не будем трогать наших ключевых игроков".