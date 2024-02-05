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Примера. Райо Вальекано — Севилья 1:2. Эн-Несири сделал разницу
Разборки аутсайдеров в пользу Нервиона
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez
"Севилья" выиграла в чемпионате впервые с 19 декабря. В то же время "Райо" идет без побед со 2 января.
Кризисность команд была отчетливо видна на поле. Никакого контроля не было и близко — все на нервах. "Райо" хотел доминировать, но пробивал плохо. "Севилья" же надеялась на защиту и контратаки, но и одно, и другое куда-то исчезало на длительные отрезки.
По такой игре разницу сделало исполнительное мастерство Юсефа Эн-Несири — центрфорвард "Севильи" реализовал оба выхода на ворота Димитриевского.
Уже во втором тайме Ромеро и Окампос могли забить за "Нервион" еще, но каркас был против.
60 - Top African goalscorers in LaLiga history:— OptaJose (@OptaJose) February 5, 2024
???????? Samuel Eto'o - 161
???????? Frédéric Kanouté - 89
???????? Jorge Mendonça - 69
???????? YOUSSEF EN-NESYRI - 60
???????? Larbi Ben Barek - 59
Update. https://t.co/Yh1XI4dCFf
У "Райо" один мяч провел Паласон после навеса, но в остальном реализация от Иси, Камельо, Чаваррии не шла ни в какие ворота. 21 удар и 1 гол — ну что это?
В таблице у "Севильи" после победы 20 очков — это на 3 больше, чем у "Кадиса", идущего 18-м. Хоть какой-от отрыв от зоны вылета. У "Райо", тем временем, 13-я позиция и 24 балла.
23-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"
"Райо Вальекано" - "Севилья" - 1:2
Голы: Паласон, 29 — Эн-Несири, 19, 45
"Райо Вальекано": Димитриевский — Балью (Нтека, 86), Аридане, Лежен, Эспино (де Фрутос, 86) — Паласон, Унаи Лопес (Креспо, 73), Валентин, Чаваррия (Трехо, 65) — Камельо (де Томас, 65), Альваро Гарсия
"Севилья": Нюланд — Навас (Хуанлу, 76), Баде, Маркао, Акунья (Ормиго, 54) — Соу (Оливер, 54), Агуме (Меджбри, 82), Сумаре, Окампос — Эн-Несири, Ромеро (Педроса, 76)
Предупреждения: Креспо, 90+1 - Ромеро, 36, Акунья, 45+5, Меджбри, 85
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