Севилья отрывается от зоны вылета. Райо Вальекано - Севилья 1:2. Видео голов и обзор матча

В понедельник, 5 февраля, прошел матч 23 тура Ла Лиги. "Райо Вальекано" принимал у себя дома "Севилью".

Все голы были забиты еще в первом тайме. Оба мяча в составе гостей гостей забил Юсеф Эн-Несири, вышедший на 5-е место среди африканских бомбардиров испанского чемпионата за всю историю. За хозяев отличился Паласон. Уже во втором тайме прекрасную возможность увеличить преимущество андалусийцев имели Ромеро и Окампос, однако попали в каркас ворот.

Таким образом, "Севилья" немного улучшила свое турнирное положение, поднявшись на 15 место турнирной таблицы с 20 баллами. "Райо Вальекано" располагается чуть выше – 13-я строчка с 24 очками.

23-й тур Примеры.

Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Севилья" - 1:2

Голы: Паласон, 29 - Эн-Несири, 19, 45