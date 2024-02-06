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Севилья отрывается от зоны вылета. Райо Вальекано - Севилья 1:2. Видео голов и обзор матча
Пятая победа Кике Санчеса Флореса во главе андалусийцев
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez
В понедельник, 5 февраля, прошел матч 23 тура Ла Лиги. "Райо Вальекано" принимал у себя дома "Севилью".
Все голы были забиты еще в первом тайме. Оба мяча в составе гостей гостей забил Юсеф Эн-Несири, вышедший на 5-е место среди африканских бомбардиров испанского чемпионата за всю историю. За хозяев отличился Паласон. Уже во втором тайме прекрасную возможность увеличить преимущество андалусийцев имели Ромеро и Окампос, однако попали в каркас ворот.
Таким образом, "Севилья" немного улучшила свое турнирное положение, поднявшись на 15 место турнирной таблицы с 20 баллами. "Райо Вальекано" располагается чуть выше – 13-я строчка с 24 очками.
23-й тур Примеры.
Мадрид. "Эстадио де Вальекас"
"Райо Вальекано" - "Севилья" - 1:2
Голы: Паласон, 29 - Эн-Несири, 19, 45
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