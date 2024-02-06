Деку: Приход Гвардиолы в Барселону не был большой революцией

Деку описал влияние Пепа Гвардиолы на "Барселону".

"Приход Гвардиолы в "Барселону" не был большой революцией. Мы с Роналдиньо ушли, но были Хави, Иньеста, Бускетс, Яя Туре, лучший африканский игрок, Месси, Это'О...

Гвардиола был умен и, наведя порядок и использовав свои тренерские качества, построил лучшую команду, которую я видел в своей жизни. Он был умен и знал, что не стоит тратить время на другие вещи", - отметил спортивный директор "блауграны".