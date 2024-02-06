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Реал и Мбаппе не будут сообщать о трансфере до конца сезона - Источник
Стороны хотят избежать критики
Getty Images/Global Images Ukraine
До конца сезона объявления о переходе Килиана Мбаппе в "Реал" не будет.
По сведениям El Debate, стороны не хотят сообщать о заключении сделки до того, как завершатся чемпионаты Испании и Франции. Первая причина - желание избежать возможной критики со стороны болельщиков "ПСЖ" в адрес форварда.
Вторая - намерение проявить уважение к французскому клубу, несмотря на не самые лучшие его отношения с "Реалом". Ранее сообщалось, что Мбаппе заключит с мадридцами шестилетний контракт.
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Источник:eldebate
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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