Реал и Мбаппе не будут сообщать о трансфере до конца сезона - Источник

До конца сезона объявления о переходе Килиана Мбаппе в "Реал" не будет.

По сведениям El Debate, стороны не хотят сообщать о заключении сделки до того, как завершатся чемпионаты Испании и Франции. Первая причина - желание избежать возможной критики со стороны болельщиков "ПСЖ" в адрес форварда.

Вторая - намерение проявить уважение к французскому клубу, несмотря на не самые лучшие его отношения с "Реалом". Ранее сообщалось, что Мбаппе заключит с мадридцами шестилетний контракт.