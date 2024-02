Болельщик Райо Вальекано ткнул пальцем в зад игроку Севильи во время игры

На 33-й минуте матча 23-го тура Ла Лиги между "Райо Вальекано" и "Севильей" случился неприятный инцидент. Во время подготовки Лукаса Окампоса к вбрасыванию мяча из-за боковой линии, один из фанатов засунул палец в задний проход вингера гостей. После случившегося аргентинец сделал замечание молодому человеку и сообщил о произошедшем арбитру.

После поединка "Севилья" поддержала своего игрока, выступив с официальным заявлением, в котором осудила действия болельщика, и призвала принять меры по недопущению подобного поведения в дальнейшем.

Lucas Ocampos says that he didn’t do anything to the fan because he would’ve been banned from football:



"If I reacted badly to the fan my season is over and I won't play again this year."



[@partidazocope]

pic.twitter.com/bieiX29Wvq