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Болельщик Райо Вальекано ткнул пальцем в зад игроку Севильи во время игры

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Курьёз на Вальекасе

Болельщик Райо Вальекано ткнул пальцем в зад игроку Севильи во время игры

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На 33-й минуте матча 23-го тура Ла Лиги между "Райо Вальекано" и "Севильей" случился неприятный инцидент. Во время подготовки Лукаса Окампоса к вбрасыванию мяча из-за боковой линии, один из фанатов засунул палец в задний проход вингера гостей. После случившегося аргентинец сделал замечание молодому человеку и сообщил о произошедшем арбитру.

"Надеюсь, Ла Лига отнесется к этому так же серьёзно, как и к проблеме расизма. Не думаю, что все болельщики "Райо" такие, как он, они обычно всегда относятся к нам с уважением. К сожалению, всегда находится один дурак. Надеюсь, этого не произойдет в других матчах, потому что, если бы подобное произошло в женском футболе, мы все знаем, что могло бы произойти.

Я сдерживался, потому что у меня две дочери, и я надеюсь, что однажды с ними этого не случится. Если бы я плохо отреагировал, то мой сезон был бы окончен, и я бы больше не появился на поле в этом году. Будем надеяться, что Ла Лига примет необходимые дисциплинарные меры", - цитирует Окампоса Marca.

После поединка "Севилья" поддержала своего игрока, выступив с официальным заявлением, в котором осудила действия болельщика, и призвала принять меры по недопущению подобного поведения в дальнейшем.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
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