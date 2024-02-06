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Болельщик Райо Вальекано ткнул пальцем в зад игроку Севильи во время игры
Курьёз на Вальекасе
На 33-й минуте матча 23-го тура Ла Лиги между "Райо Вальекано" и "Севильей" случился неприятный инцидент. Во время подготовки Лукаса Окампоса к вбрасыванию мяча из-за боковой линии, один из фанатов засунул палец в задний проход вингера гостей. После случившегося аргентинец сделал замечание молодому человеку и сообщил о произошедшем арбитру.
"Надеюсь, Ла Лига отнесется к этому так же серьёзно, как и к проблеме расизма. Не думаю, что все болельщики "Райо" такие, как он, они обычно всегда относятся к нам с уважением. К сожалению, всегда находится один дурак. Надеюсь, этого не произойдет в других матчах, потому что, если бы подобное произошло в женском футболе, мы все знаем, что могло бы произойти.
Я сдерживался, потому что у меня две дочери, и я надеюсь, что однажды с ними этого не случится. Если бы я плохо отреагировал, то мой сезон был бы окончен, и я бы больше не появился на поле в этом году. Будем надеяться, что Ла Лига примет необходимые дисциплинарные меры", - цитирует Окампоса Marca.
После поединка "Севилья" поддержала своего игрока, выступив с официальным заявлением, в котором осудила действия болельщика, и призвала принять меры по недопущению подобного поведения в дальнейшем.
Lucas Ocampos says that he didn’t do anything to the fan because he would’ve been banned from football:— LaLigaExtra (@LaLigaExtra) February 5, 2024
"If I reacted badly to the fan my season is over and I won't play again this year."
[@partidazocope]
pic.twitter.com/bieiX29Wvq
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