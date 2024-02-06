Скончался легендарный голкипер Реала

Легендарный вратарь мадридского "Реала" Мигель Анхель Гонсалес Суарес, более известный как Мигель Анхель, скончался в возрасте 76 лет.



Как сообщает Marca, бывший голкипер страдал от БАС (боковой амиотрофический склероз), о чем он сам объявил 17 декабря 2022 года.

Мигель Анхель защищал ворота "королевского клуба" 18 сезонов (1968-1986), в которых провел 346 игр. За это время он выиграл со "сливочными" 2 Кубка УЕФА, 8 трофеев испанской лиги, 5 Кубков Испании и 1 Кубок лиги. В сезоне-1975/1976 Анхель стал обладателем Трофея Заморы.

В составе сборной Испании Мигель Анхель провел 18 поединков, а затем частью команды на двух чемпионатах мира: в Аргентине в 1978-м и в Испании в 1982-м.