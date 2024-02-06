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Гути - о Хави: Ему легче сказать, что судьи благосклонны к Реалу, чем предположить, что его команда плохо играет
Гути считает, что Хави не был готов тренировать Барселону
Фото: twitter.com/UEFAcom_de
Гути считает, что Хави не был готов тренировать "Барселону".
"Имея отличный состав, он мало вытащил из своих игроков. Такова реальность. Хороший тренер подстраивается под игроков, которые у него есть.
Хави не был готов к работе в "Барселоне". Он думал, что все будет очень просто, но нет. Получить лицензию в Катаре и работаешь на матчах, куда приходит по 300 человек - не то же самое, что быть на скамейке "Барселоны".
Есть люди, которые более подготовлены, а есть те, кто должен поработать в других командах, чтобы набраться опыта и оказаться в большом клубе, будь то Хави или любой другой тренер. Я считаю, что Хави - хороший тренер для "Барселоны" и для любой команды.
Думаю, что Хави хочет скрыть все, чего не делает на поле его команда, комментариями [о судействе]. Мне кажется, что ему так легче. Предположить, что его "Барселона" играет плохо или находится не на желаемом уровне, для него сложнее, чем сказать: "Дело в том, что судьи благосклонны к "Реалу".
Я считаю, что за 38 туров судьи в одном матче могут помочь вам, а в другом навредить. Не думаю, что есть предвзятость в отношении "Реала", "Барселоны" или любой другой команды.
Я никогда не видел, чтобы тренер говорил: "Сегодня нам помогли, мы не должны были заработать эти три очка", - сказал бывший игрок "Реала" Гути в эфире El Chiringuito.
Напомним, Хави закончил игровую карьеру в клубе "Аль-Садд", там же он начал тренерскую карьеру (2019-2021) и выиграл ряд трофеев, включая чемпионат Катара.
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