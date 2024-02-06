Гути - о Хави: Ему легче сказать, что судьи благосклонны к Реалу, чем предположить, что его команда плохо играет

Гути считает, что Хави не был готов тренировать "Барселону".

"Имея отличный состав, он мало вытащил из своих игроков. Такова реальность. Хороший тренер подстраивается под игроков, которые у него есть.

Хави не был готов к работе в "Барселоне". Он думал, что все будет очень просто, но нет. Получить лицензию в Катаре и работаешь на матчах, куда приходит по 300 человек - не то же самое, что быть на скамейке "Барселоны".

Есть люди, которые более подготовлены, а есть те, кто должен поработать в других командах, чтобы набраться опыта и оказаться в большом клубе, будь то Хави или любой другой тренер. Я считаю, что Хави - хороший тренер для "Барселоны" и для любой команды.

Думаю, что Хави хочет скрыть все, чего не делает на поле его команда, комментариями [о судействе]. Мне кажется, что ему так легче. Предположить, что его "Барселона" играет плохо или находится не на желаемом уровне, для него сложнее, чем сказать: "Дело в том, что судьи благосклонны к "Реалу".

Я считаю, что за 38 туров судьи в одном матче могут помочь вам, а в другом навредить. Не думаю, что есть предвзятость в отношении "Реала", "Барселоны" или любой другой команды.

Я никогда не видел, чтобы тренер говорил: "Сегодня нам помогли, мы не должны были заработать эти три очка", - сказал бывший игрок "Реала" Гути в эфире El Chiringuito.