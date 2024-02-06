Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мбаппе хочет сыграть на Олимпиаде-2024, несмотря на недовольство Реала - Источник
Килиан хочет сыграть на Олимпиаде в Париже
Getty Images / Global Images Ukraine
Килиан Мбаппе хочет сыграть на Олимпиаде-2024, несмотря на недовольство "Реала"
После Евро-2024 форвард "ПСЖ" намерен принять участие в футбольном турнире на Играх в Париже, который пройдет с 24 июля по 10 августа.
Читайте также Посол ПСЖ: Мбаппе перейдёт в Реал
По данным El Debate, "Реал", будущий клуб француза, не заинтересован в том, чтобы Мбаппе играл на Олимпиаде, но не будет запрещать ему делать это, несмотря на чрезмерную нагрузку на нападающего и его фактическое отсутствие в предсезонке мадридского клуба.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Группа для Украины. Жеребьевка Лиги наций 2024/25. Где и когда смотреть онлайн
- Фрэнк Лэмпард назвал лучшего игрока в истории футбола
- ВСУ уничтожили более 1000 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Между Реалом и Жироной два очка, Барселона приблизилась к лидерам. Турнирная таблица Ла Лиги
- Лидер Ман Сити начал подкатывать к звезде Форсажа после расставания с яркой моделью. ФОТО
- Звезды Кривбасса выпустили новый трек и записали клип в формате 360. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн