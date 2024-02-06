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Мбаппе хочет сыграть на Олимпиаде-2024, несмотря на недовольство Реала - Источник

Испания

Килиан хочет сыграть на Олимпиаде в Париже

Мбаппе хочет сыграть на Олимпиаде-2024, несмотря на недовольство Реала - Источник

Getty Images / Global Images Ukraine

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Килиан Мбаппе хочет сыграть на Олимпиаде-2024, несмотря на недовольство "Реала"

После Евро-2024 форвард "ПСЖ" намерен принять участие в футбольном турнире на Играх в Париже, который пройдет с 24 июля по 10 августа.

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По данным El Debate, "Реал", будущий клуб француза, не заинтересован в том, чтобы Мбаппе играл на Олимпиаде, но не будет запрещать ему делать это, несмотря на чрезмерную нагрузку на нападающего и его фактическое отсутствие в предсезонке мадридского клуба.

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Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе
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Источник:
eldebate
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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