Испания
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Барселона может продать одного из ключевых игроков команды
Араухо может покинуть клуб, если не продлит контракт
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" уже начала планировать летние трансферы. Клуб хочет продать как минимум пять игроков, а также намерен приобрести двух хороших футболистов.
Поскольку контракт Рональда Араухо истекает в 2026 году, "Барселона" попытается договориться продлить соглашение. Но если испанцам не удастся это сделать, то 24-летний игрок будет продан.
В январе "Бавария" хотела осуществить трансфер Араухо, но главный тренер Хави был против этого.
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mafan (Рівне)
06.02.2024 в 17:45
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