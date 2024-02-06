Барселона может продать одного из ключевых игроков команды

"Барселона" уже начала планировать летние трансферы. Клуб хочет продать как минимум пять игроков, а также намерен приобрести двух хороших футболистов.

Поскольку контракт Рональда Араухо истекает в 2026 году, "Барселона" попытается договориться продлить соглашение. Но если испанцам не удастся это сделать, то 24-летний игрок будет продан.

В январе "Бавария" хотела осуществить трансфер Араухо, но главный тренер Хави был против этого.