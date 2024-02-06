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Барселона может продать одного из ключевых игроков команды

Испания

Араухо может покинуть клуб, если не продлит контракт

Барселона может продать одного из ключевых игроков команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" уже начала планировать летние трансферы. Клуб хочет продать как минимум пять игроков, а также намерен приобрести двух хороших футболистов.

Поскольку контракт Рональда Араухо истекает в 2026 году, "Барселона" попытается договориться продлить соглашение. Но если испанцам не удастся это сделать, то 24-летний игрок будет продан.

В январе "Бавария" хотела осуществить трансфер Араухо, но главный тренер Хави был против этого.

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Хави Эрнандес Барселона Рональд Араухо
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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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mafan (Рівне)
06.02.2024 в 17:45
Це жах. Сайт, навмисне допускає хейт лише прихильників клубу Барселона
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Комментарии 4
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mafan (Рівне)
06.02.2024 в 17:45
Це жах. Сайт, навмисне допускає хейт лише прихильників клубу Барселона
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0
1
Лекарь (село Дарниця)
06.02.2024 в 18:47
Подякуйте за це Барсуку-Оленю Монреальському. Саме з його подачі тут розвелися срачі на темі Барса/Реал. Йому вдалося перетягнути на бік Реалу навіть нейтральних вболівальників.
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mafan (Рівне)
06.02.2024 в 17:45
О, мій попередній коментар не пропустив ваш фільтр
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Dr. House (Поділля)
06.02.2024 в 17:33
Придбати двох хороших - це викупити Канселу і Фелікса, які й так вже грають, Араухо продати разом із Рафіньєю, Серхі і з ще деякими шлємазлами. В підсумку підсилення нуль , плюс продаж основних гравців . І вони ще кажуть, що тільки Хаві винен?. Алєня в цирк або в зоопарк здайте .
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