Adidas разрабатывает фирменный логотип для Джуда Беллингема

В прошлом году Джуд Беллингем присоединился к "Реал Мадрид" и выиграл две награды: "Golden Boy" и "Kopa Trophy".

Сегодня, 6 февраля, компания Adidas сообщила, что они разрабатывают логотип для 20-летнего игрока. Известно, что он будет связан с фирменным празднованием гола.

Беллингем в этом сезоне Ла Лиги сыграл 20 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 3 ассиста.

???? ????????????????????????????????: Adidas are set to release a signature logo for Jude Bellingham.



The logo is expected to include his signature celebration.



(Source: @Footy_Headlines) pic.twitter.com/KhL0u9OcC6