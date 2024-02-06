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Adidas разрабатывает фирменный логотип для Джуда Беллингема

Испания

Вскоре компания продемонстрирует свою работу

Adidas разрабатывает фирменный логотип для Джуда Беллингема

Фото: пресслужби ФК "Реал" Мадрид

Новина українською

В прошлом году Джуд Беллингем присоединился к "Реал Мадрид" и выиграл две награды: "Golden Boy" и "Kopa Trophy".

Сегодня, 6 февраля, компания Adidas сообщила, что они разрабатывают логотип для 20-летнего игрока. Известно, что он будет связан с фирменным празднованием гола.

Беллингем в этом сезоне Ла Лиги сыграл 20 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 3 ассиста.

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Источник:
one football
Опубликовал: Екатерина Власова
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