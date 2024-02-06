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Adidas разрабатывает фирменный логотип для Джуда Беллингема
Вскоре компания продемонстрирует свою работу
Фото: пресслужби ФК "Реал" Мадрид
В прошлом году Джуд Беллингем присоединился к "Реал Мадрид" и выиграл две награды: "Golden Boy" и "Kopa Trophy".
Сегодня, 6 февраля, компания Adidas сообщила, что они разрабатывают логотип для 20-летнего игрока. Известно, что он будет связан с фирменным празднованием гола.
Беллингем в этом сезоне Ла Лиги сыграл 20 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 3 ассиста.
???? ????????????????????????????????: Adidas are set to release a signature logo for Jude Bellingham.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 6, 2024
The logo is expected to include his signature celebration.
(Source: @Footy_Headlines) pic.twitter.com/KhL0u9OcC6
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