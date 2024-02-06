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Кубок короля. Мальорка — Реал Сосьедад 0:0. Полшага к баскскому финалу
"Ла Реал" выстоял на "Сон Моиш"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Cristian Trujillo/Quality Sport Images
"Реал Сосьедад" сделал важный задел перед ответным матчем, не проиграв на "Сон Моиш", где "Мальорка" добывает 70% своих очков.
Причем все по игре. После возвращения в строй Кубо, Траоре и Мерино именно баски выглядели на "Сон Моиш" сильнее, организованнее; создавали больше угроз.
У "Мальорки" за весь матч вспомнить можно лишь два неплохих удара Абдона.
В то же время гости могли претендовать на 3-4 мяча, но против собственных полузащитников выступил Умар Садик. Вдумайтесь только — нигериец трижды (!) не забил из пределов вратарской, умудряясь пробивать то мимо штанг, то выше перекладины. Фантастика.
O gol inacreditável que perdeu o Umar Sadiq...pic.twitter.com/ZF1E7ASEBi— ???????? ???????????????? ???????? ???????????????? (@LaLigaBR) February 6, 2024
Чудачества Садика сохранили интригу в противостоянии, но даже так понятно, что 27 февраля на "Аноэте" именно "Ла Реал" будет большим фаворитом. Разница в классе между соперниками заметна.
Во втором же полуфинале текущего Кубка встретятся "Атлетико" и "Атлетик"; их первый матч пройдет в среду, 7 февраля.
1/2 финала Кубка короля, первый матч. Пальма. "Сон Моиш"
"Мальорка" - "Реал Сосьедад" - 0:0
"Мальорка": Грейф — Гонсалес, Вальент, Настасич, Копете, Хауме Коста — Дани Родригес (Антонио Санчес, 77), Саму Кошта (Маскарель, 89), Дардер (Морланес, 77) — Ларин (Радоньич, 77), Абдон (Мурики, 67)
"Реал Сосьедад": Ремиро — Траоре, Субельдия, Ле Норман, Галан — Браис Мендес, Субименди, Мерино (Турьентес, 88) — Кубо, Садик (Андре Силва, 78), Барренечеа (Магунаселайя, 88)
Предупреждения: Копете, 47, Дани Родригес, 68 — Субельдия, 55. Мерино, 80
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