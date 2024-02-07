Возвращение Роналду на Бернабеу? Реал пригласил Аль-Наср сыграть на матче открытия обновлённого стадиона

"Реал Мадрид" пригласил Криштиану Роналду и его команду из Саудовской Аравии "Аль-Наср" на торжественное открытие нового "Сантьяго Бернабеу". Основным источником этой информации является арабский журналист Сауд Аль-Сарами.

На данный момент нет даты инаугурации обновленного "Бернабеу", который реконструировался несколько лет, но ожидается, что это произойдет между концом текущего сезона и началом 2025 года. Сообщается, что Флорентино Перес хочет увидеть на поле Килиана Мбаппе, который якобы уже имеет соглашение с "королевским клубом" , в игре со своим кумиром - Роналду.

Напомним, что 39-летний португалец провел 9 сезонов в стане "сливочных", стал лучшим бомбардиром клуба в истории, и завоевал 15 титулов в Мадриде.