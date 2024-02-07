Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Возвращение Роналду на Бернабеу? Реал пригласил Аль-Наср сыграть на матче открытия обновлённого стадиона
Грядёт эпическое возвращение
beIN Sports
"Реал Мадрид" пригласил Криштиану Роналду и его команду из Саудовской Аравии "Аль-Наср" на торжественное открытие нового "Сантьяго Бернабеу". Основным источником этой информации является арабский журналист Сауд Аль-Сарами.
На данный момент нет даты инаугурации обновленного "Бернабеу", который реконструировался несколько лет, но ожидается, что это произойдет между концом текущего сезона и началом 2025 года. Сообщается, что Флорентино Перес хочет увидеть на поле Килиана Мбаппе, который якобы
Напомним, что 39-летний португалец провел 9 сезонов в стане "сливочных", стал лучшим бомбардиром клуба в истории, и завоевал 15 титулов в Мадриде.
Популярное сейчас
- Кепа заявил Анчелотти, что он готов бороться с Луниным за место в составе Реала
- ПСЖ хочет подписать сразу двух игроков на замену Мбаппе
- Иран - Катар. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча полуфинала Кубка Азии-2023
- Реал пропускает на последних минутах, однако Андрей показывает хорошую игру. Известна оценка Лунина в матче с Атлетико
- Я сказала ДА. Звезда футбольной журналистики приняла предложение руки и сердца от Лориса Кариуса. ФОТО
- Лидер Ман Сити начал подкатывать к звезде Форсажа после расставания с яркой моделью. ФОТО