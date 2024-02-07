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Юрген Клопп согласился не брать годовой отпуск ради Барселоны - Источник
Хави и Клопп объявили, что покинут Барселону и Ливерпуль
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, который объявил о своем уходе из английского клуба по окончании сезона, может возглавить "Барселону".
Как сообщает журналист Херард Ромеро в соцсетях, "Барселона" - единственная команда, ради которой немецкий специалист отказался от летнего отпуска.
Напомним, Хави и Клопп объявили, что покинут "Барселону" и "Ливерпуль" соответственно по окончании сезона-2023/2024.
На данный момент "Барселона" занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры. Подопечные Хави набрали 50 очков за 23 тура. В следующем матче турнира сине-гранатовые в родных стенах сразятся с "Гранадой".
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