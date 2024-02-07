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Хави Мартинес - о Хави: С ним были очень жестоки. Пресса в Барселоне и Мадриде убивает
Мартинес поддержал тренера Хави
Getty Images / Global Images Ukraine
Хави Мартинес поддержал тренера Хави, который решил уйти из "Барсы" в конце сезона.
"Я был шокирован, когда Хави объявил об уходе. С ним были очень жестоки. Пресса в Барселоне и Мадриде убивает тебя. Нужно уметь с этим справляться, но иногда это очень тяжело.
В Германии к тренерам относятся с гораздо большим уважением", - сказал бывший полузащитник "Баварии" и "Атлетика", который сейчас играет в Катаре.
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