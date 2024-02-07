"Барселона" намерена купить полузащитника Алеиша Гарсию у "Жироны".

Гарсия станет одной из главных целей "Барселоны" на летнее трансферное окно, пишет Mundo Deportivo.

Нынешний тренерский штаб высоко оценивает 26-летнего центрального полузащитника. Приоритетной целью "Барсы" он стал, потому что интерес к нему проявляет не только Хави, который покинет клуб в конце сезона, но и спортивное руководство клуба в лице Деку и скаутов.

"Барселона" уже связалась с "Жироной" и сообщила, что хочет подписать Гарсию. В контракте полузащитника, рассчитанном до лета 2026 года, есть отступные, но данные о них расходятся. "Жирона" и окружение Алеиша говорят, что она составляет 20 млн евро. Источники в "Барсе" считают, что она находится на отметке в 14-15 млн евро. В "Барсе" считают, что цена на игрока может стать еще ниже за счет включения в сделку кого-то из футболистов.

"Барсе" очень нравится Гарсия, поскольку он может играть и центрального полузащитника, и опорника, а клуб хочет усилить обе эти позиции. Кроме того, важным считают и то, что Алеиш очень хочет перейти в "Барсу".

В этом сезоне Гарсия забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи в 22 матчах Ла Лиги. В ноябре он дебютировал в составе сборной Испании.