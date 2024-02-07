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Жирона подаст апелляцию на дисквалификации Мичела и Блинда
Матч Реал - Жирона состоится 10 февраля
Getty Images/Global Images Ukraine
В субботу состоится центральный матч испанской Ла Лиги, в котором сойдутся две первые команды чемпионата Реал и Жирона.
Каталонский клуб на этот поединок имеет дисквалифицированных - главного тренера Мичела и защитника Дейли Блинда. В предыдущей игре против Реал Сосьедада футболист получил пятую желтую карточку в чемпионате уже после финального свистка, а наставник был удален за несогласие с действиями арбитров.
Жирона намерена подать апелляцию и добиться отмены обеих дисквалификаций, сообщает Marca.
По мнению каталонского клуба, за свое поведение Мичел должен был получить желтую карточку, а не красную. В то же время Блинд лишь спросил у арбитра, почему было добавлено только две минуты, несмотря на оказание помощи игроку Сосьедада.
Если апелляция будет отклонена, то Мичел, Блинд и Эррера, который также получил пятую желтую карточку, пропустят игру с Реалом.
Напомним, матч Реал - Жирона состоится 10 февраля. После 23 туров Реал возглавляет Ла Лигу, опережая Жирону на два балла.
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