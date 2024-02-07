  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Жирона подаст апелляцию на дисквалификации Мичела и Блинда
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жирона подаст апелляцию на дисквалификации Мичела и Блинда

Испания

Матч Реал - Жирона состоится 10 февраля

Жирона подаст апелляцию на дисквалификации Мичела и Блинда

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В субботу состоится центральный матч испанской Ла Лиги, в котором сойдутся две первые команды чемпионата Реал и Жирона.

Каталонский клуб на этот поединок имеет дисквалифицированных - главного тренера Мичела и защитника Дейли Блинда. В предыдущей игре против Реал Сосьедада футболист получил пятую желтую карточку в чемпионате уже после финального свистка, а наставник был удален за несогласие с действиями арбитров.

Жирона намерена подать апелляцию и добиться отмены обеих дисквалификаций, сообщает Marca.

По мнению каталонского клуба, за свое поведение Мичел должен был получить желтую карточку, а не красную. В то же время Блинд лишь спросил у арбитра, почему было добавлено только две минуты, несмотря на оказание помощи игроку Сосьедада.

Если апелляция будет отклонена, то Мичел, Блинд и Эррера, который также получил пятую желтую карточку, пропустят игру с Реалом.

Напомним, матч Реал - Жирона состоится 10 февраля. После 23 туров Реал возглавляет Ла Лигу, опережая Жирону на два балла.

По теме
yellow-arrow
Винисиус, Рюдигер и Начо могут пропустить матч с Жироной
yellow-arrow
Атлетико – Атлетик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала Кубка Испании
yellow-arrow
Судейский комитет Испании отклонил апелляцию Барселоны по удалению Роке в игре с Алавесом
Мичел Санчес Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
marca
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости