Жирона подаст апелляцию на дисквалификации Мичела и Блинда

В субботу состоится центральный матч испанской Ла Лиги, в котором сойдутся две первые команды чемпионата Реал и Жирона.

Каталонский клуб на этот поединок имеет дисквалифицированных - главного тренера Мичела и защитника Дейли Блинда. В предыдущей игре против Реал Сосьедада футболист получил пятую желтую карточку в чемпионате уже после финального свистка, а наставник был удален за несогласие с действиями арбитров.

Жирона намерена подать апелляцию и добиться отмены обеих дисквалификаций, сообщает Marca.

По мнению каталонского клуба, за свое поведение Мичел должен был получить желтую карточку, а не красную. В то же время Блинд лишь спросил у арбитра, почему было добавлено только две минуты, несмотря на оказание помощи игроку Сосьедада.

Если апелляция будет отклонена, то Мичел, Блинд и Эррера, который также получил пятую желтую карточку, пропустят игру с Реалом.

Напомним, матч Реал - Жирона состоится 10 февраля. После 23 туров Реал возглавляет Ла Лигу, опережая Жирону на два балла.