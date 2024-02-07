Судейский комитет Испании отклонил апелляцию Барселоны по удалению Роке в игре с Алавесом

Судейский комитет Испании отклонил апелляцию "Барселоны" относительно дисквалификации нападающего Витора Роке, который получил красную карточку в матче 23-го тура Ла Лиги против "Алавеса".

Однако, как утверждает Marca, каталонский клуб не намерен сдаваться и собирается отправить повторную апелляцию. В случае, если она тоже будет отклонена - форвард пропустит следующую игру против "Гранады".

Напомним, что после гола с замены, Роке вскоре получил две жёлтые карточки. В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании на счету бразильца два гола в пяти матчах.