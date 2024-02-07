Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Судейский комитет Испании отклонил апелляцию Барселоны по удалению Роке в игре с Алавесом
Неутешительный результат для блауграны
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado
Судейский комитет Испании отклонил апелляцию "Барселоны" относительно дисквалификации нападающего Витора Роке, который получил красную карточку в матче 23-го тура Ла Лиги против "Алавеса".
Однако, как утверждает Marca, каталонский клуб не намерен сдаваться и собирается отправить повторную апелляцию. В случае, если она тоже будет отклонена - форвард пропустит следующую игру против "Гранады".
Напомним, что после гола с замены, Роке вскоре получил две жёлтые карточки. В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании на счету бразильца два гола в пяти матчах.
Популярное сейчас
- Бенефициар – вся Украина. Андрей Лунин проводит лучший сезон в карьере
- Украина узнает соперников в Лиге наций. Это дополнительная возможность отобраться на ЧМ-2026
- ВИДЕО. 17-летний украинский голкипер Волошин дебютировал за Реал
- Пресс-служба Жироны сообщила о травме украинского легионера
- Я сказала ДА. Звезда футбольной журналистики приняла предложение руки и сердца от Лориса Кариуса. ФОТО
- Звезды Кривбасса выпустили новый трек и записали клип в формате 360. ВИДЕО
Комментарии 1