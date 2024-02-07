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Судейский комитет Испании отклонил апелляцию Барселоны по удалению Роке в игре с Алавесом

Испания
Обновлено

Неутешительный результат для блауграны

Судейский комитет Испании отклонил апелляцию Барселоны по удалению Роке в игре с Алавесом

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado

Новина українською

Судейский комитет Испании отклонил апелляцию "Барселоны" относительно дисквалификации нападающего Витора Роке, который получил красную карточку в матче 23-го тура Ла Лиги против "Алавеса".

Однако, как утверждает Marca, каталонский клуб не намерен сдаваться и собирается отправить повторную апелляцию. В случае, если она тоже будет отклонена - форвард пропустит следующую игру против "Гранады".

Напомним, что после гола с замены, Роке вскоре получил две жёлтые карточки. В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании на счету бразильца два гола в пяти матчах.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
07.02.2024 в 15:42
А хто б сумнівався... Новачку вдалось відзначитися у другому матчі поспіль Щоб не "зазнавався" смугастеньки його на всяк випадок відлучають від гри!
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
07.02.2024 в 15:42
А хто б сумнівався... Новачку вдалось відзначитися у другому матчі поспіль Щоб не "зазнавався" смугастеньки його на всяк випадок відлучають від гри!
Ответить
0
0

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