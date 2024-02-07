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Апелляция отклонена. Тренер Жироны Мичел пропустит матч с Реалом
Также у Жироны дисквалифицированы Дейли Блинд и Анхель Эррера
Фото: gironafc.cat
В субботу состоится центральный матч испанской Ла Лиги, в котором сойдутся две первые команды чемпионата – "Реал" и "
Каталонский клуб на этот поединок имеет дисквалифицированных - главного тренера Мичела и защитника Дейли Блинда. В предыдущей игре против "Реала Сосьедад" футболист получил пятую желтую карточку в чемпионате уже после финального свистка, а наставник был удален за несогласие с действиями арбитров.
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"Жирона" подала апелляцию на обе дисквалификации, однако федерация их отклонила.
Таким образом, Мичел не сможет присутствовать на скамье на матчах с "Реалом" и "Атлетиком". Блинд, как и Анхель Эррера, пропустит игру с "Реалом" из-за перебора карточек.
Напомним, что матч 24-го тура Ла Лиги "Реал" - "Жирона" состоится 10 февраля. Начало в 19.30.
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