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Апелляция отклонена. Тренер Жироны Мичел пропустит матч с Реалом

Испания
Обновлено

Также у Жироны дисквалифицированы Дейли Блинд и Анхель Эррера

Апелляция отклонена. Тренер Жироны Мичел пропустит матч с Реалом

Фото: gironafc.cat

Новина українською

В субботу состоится центральный матч испанской Ла Лиги, в котором сойдутся две первые команды чемпионата – "Реал" и "Жирона".

Каталонский клуб на этот поединок имеет дисквалифицированных - главного тренера Мичела и защитника Дейли Блинда. В предыдущей игре против "Реала Сосьедад" футболист получил пятую желтую карточку в чемпионате уже после финального свистка, а наставник был удален за несогласие с действиями арбитров.

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"Жирона" подала апелляцию на обе дисквалификации, однако федерация их отклонила.

Таким образом, Мичел не сможет присутствовать на скамье на матчах с "Реалом" и "Атлетиком". Блинд, как и Анхель Эррера, пропустит игру с "Реалом" из-за перебора карточек.

Напомним, что матч 24-го тура Ла Лиги "Реал" - "Жирона" состоится 10 февраля. Начало в 19.30.

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Мичел Санчес Реал (Мадрид) Жирона
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1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Skomoroh11 (Тернопіль)
07.02.2024 в 18:35
і скажіть мені після цього що той позорний релішко не тягнуть судді...
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2
5
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Комментарии 10
Skomoroh11 (Тернопіль)
07.02.2024 в 18:35
і скажіть мені після цього що той позорний релішко не тягнуть судді...
Ответить
2
5
Dr. House (Поділля)
07.02.2024 в 19:06
Ще один Алєнь з'явився
Ответить
4
2
Algrab (Костопiль)
07.02.2024 в 19:16
Кусючий Олень...Вже й в Тернопіль добрався...
 
3
1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
07.02.2024 в 20:02
Ты, дурачок и фанат руЦкаГа мира, сиди и не воняй, сепар ты ипучий...
 
0
4
avatar
KondratCheUa (Чернигов)
07.02.2024 в 20:00
Твое позорне "релiшко" на писюна одягають кожного дня! Не кажи бiльше глупостi бо станеш Дарiком!
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3
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
07.02.2024 в 20:03
А кто тут у психбольницы по кличке Дарик? Что-то слишком часто вы, позорные психопаты его вспоминаете.
 
0
3
ANESTEZIO (Вінниця )
07.02.2024 в 20:06
Дурік, ти що , себе впізнаєш? Алєнь, терміново пройди повторний курс лоботомії
 
2
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
07.02.2024 в 20:01
Ещё как тянут! Я обязательно об этом напишу подробно в анонсе матча. Я давно здесь говорил, что арбитры, когда работают на матче команды, которой в следующем туре играть с позорным реалом, обязательно знают, кому нужно натянуть карточку, чтоб убрать игрока с предстоящего матча. По Блинду, там вообще смешная история.. Подробности в анонсе. И кстати... И кто же это удалял? А... Понятно. Подстилка фло путлера - мансана. И про него я много чего расскажу.
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0
3
ANESTEZIO (Вінниця )
07.02.2024 в 20:07
Зразу скажу, Алєнь , йди накуй звідси. Ніхто твої істеричні соплі читати не буде
 
2
0
Algrab (Костопiль)
07.02.2024 в 20:21
Шизоолень шурує коротким еротичним маршрутом ...Дурень Монреальський...
 
1
0

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