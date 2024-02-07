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Барселона заинтересовалась вингером Брайтона

Испания

Митома Каору заинтересовал испанский клуб

Барселона заинтересовалась вингером Брайтона

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" уже начала разрабатывать стратегию на летние трансферы. Они планируют усилить позицию крайнего полузащитника.

Испанский клуб свой выбор остановил на вингере "Брайтона" Митому Каору. "Барселона" считает его очень хорошим вариантом, но трансфер игрока будет не из дешевых.

Митома Каору в этом сезоне Премьер-Лиги забил 3 гола и отдал 5 ассистов в 17 матчах.

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Барселона Брайтон энд Хоув Альбион Каору Митома
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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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