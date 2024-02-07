Барселона заинтересовалась вингером Брайтона

"Барселона" уже начала разрабатывать стратегию на летние трансферы. Они планируют усилить позицию крайнего полузащитника.

Испанский клуб свой выбор остановил на вингере "Брайтона" Митому Каору. "Барселона" считает его очень хорошим вариантом, но трансфер игрока будет не из дешевых.

Митома Каору в этом сезоне Премьер-Лиги забил 3 гола и отдал 5 ассистов в 17 матчах.