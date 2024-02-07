Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона заинтересовалась вингером Брайтона
Митома Каору заинтересовал испанский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" уже начала разрабатывать стратегию на летние трансферы. Они планируют усилить позицию крайнего полузащитника.
Испанский клуб свой выбор остановил на вингере "Брайтона" Митому Каору. "Барселона" считает его очень хорошим вариантом, но трансфер игрока будет не из дешевых.
Митома Каору в этом сезоне Премьер-Лиги забил 3 гола и отдал 5 ассистов в 17 матчах.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Замена Залужного произойдет в ближайшие дни - Украинская Правда
- Юрген Клопп согласился не брать годовой отпуск ради Барселоны - Источник
- ВИДЕО. 17-летний украинский голкипер Волошин дебютировал за Реал
- Скончался легендарный голкипер Реала
- Модель OnlyFans призвала жену футболиста Челси заменить Почеттино на посту главного тренера. ФОТО
- Ванда Нара напомнила про себя откровенными кадрами с новой прической. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн