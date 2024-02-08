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В Испании представлена турнирная таблица Ла Лиги без судейских ошибок

Испания

Произошло лишь одно изменение

В Испании представлена турнирная таблица Ла Лиги без судейских ошибок

La Liga

Новина українською

Испанский журналист Хуанфе Санс опубликовал в X (ранее - Twitter) версию турнирной таблицы Ла Лиги для топ-5 клубов чемпионата Испании без учёта судейских ошибок.

Согласно этой версии, чемпионская гонка в Примере могла бы выглядеть следующим образом:

  1. "Реал Мадрид" - 58 очков.
  2. "Жирона" - 56 очков.
  3. "Атлетико" - 45 очков.
  4. "Барселона" - 44 очка.
  5. "Атлетик" - 42 очка.

Стоит отметить, что в реальной таблице "Барселона" находится на третьем месте, в то время как "Атлетико" - на четвертом. Позиции остальных команд не изменились.

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Барселона Реал (Мадрид) Ла Лига Жирона
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1 голосов
Источник:
Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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denis_m
08.02.2024 в 10:08
Виходить,що корупціонер лапорта прикупив зайвих 6 очок.Справа негрейри живе і процвітає
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Комментарии 2
denis_m
08.02.2024 в 10:08
Виходить,що корупціонер лапорта прикупив зайвих 6 очок.Справа негрейри живе і процвітає
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0
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Dr. House (Поділля)
08.02.2024 в 10:03
Алєнь, то де твої шизофренічні мінус 10 очок Реалу та плюс 8 барсотушці?. А насправді мінус 6 барсоімпотентам. Уявляю, що робиться зараз в палаті шизонутого Дуріана- Алєня . Санітари ледве його втримують , а він кричить, щоб його розв'язали і в нього в палаті під матрацом схована справжня таблиця
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