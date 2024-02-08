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В Испании представлена турнирная таблица Ла Лиги без судейских ошибок
Произошло лишь одно изменение
La Liga
Испанский журналист Хуанфе Санс опубликовал в X (ранее - Twitter) версию турнирной таблицы Ла Лиги для топ-5 клубов чемпионата Испании без учёта судейских ошибок.
Согласно этой версии, чемпионская гонка в Примере могла бы выглядеть следующим образом:
- "Реал Мадрид" - 58 очков.
- "Жирона" - 56 очков.
- "Атлетико" - 45 очков.
- "Барселона" - 44 очка.
- "Атлетик" - 42 очка.
Стоит отметить, что в реальной таблице "Барселона" находится на третьем месте, в то время как "Атлетико" - на четвертом. Позиции остальных команд не изменились.
???? CLASIFICACIÓN de LALIGA SIN ERRORES ARBITRALES.— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 7, 2024
⚪️ Madrid, 58 puntos (????).
???????? Barça, 44 puntos (➖3).
???? El informe de @JuanfeSanzPerez, anoche en @elchiringuitotv. pic.twitter.com/VIu9j9Fu6q
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