В Испании представлена турнирная таблица Ла Лиги без судейских ошибок

Испанский журналист Хуанфе Санс опубликовал в X (ранее - Twitter) версию турнирной таблицы Ла Лиги для топ-5 клубов чемпионата Испании без учёта судейских ошибок.

Согласно этой версии, чемпионская гонка в Примере могла бы выглядеть следующим образом:

"Реал Мадрид" - 58 очков. "Жирона" - 56 очков. "Атлетико" - 45 очков. "Барселона" - 44 очка. "Атлетик" - 42 очка.

Стоит отметить, что в реальной таблице "Барселона" находится на третьем месте, в то время как "Атлетико" - на четвертом. Позиции остальных команд не изменились.