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Деку: Моуринью в Барселоне? Жозе мой друг, но мы с ним давно не общались
Спортивный директор высказался о двух кандидатах на тренерское кресло клуба
Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "Барселоны" Деку высказался о возможном назначении экс-наставника "Ромы" Жозе Моуринью на пост главного тренера каталонской команды. Португальский функционер также упомянул наставника "Болоньи" Тьяго Мотту.
"Моуринью в "Барселоне"? Жозе мой друг, но мы с ним уже давно не общались. Тьяго Мотта? Я не видел много игр "Болоньи", поскольку мы заняты постоянными поездками, я слежу за другими командами. У него отличные результаты, однако между нами не было контактов", - приводит слова Деку журналист Фабрицио Романо.
На данный момент "Барселона" занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры. Подопечные Хави набрали 50 очков за 23 тура. В следующем матче турнира сине-гранатовые в родных стенах сразятся с "Гранадой".
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