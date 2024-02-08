Деку: Моуринью в Барселоне? Жозе мой друг, но мы с ним давно не общались

Спортивный директор "Барселоны" Деку высказался о возможном назначении экс-наставника "Ромы" Жозе Моуринью на пост главного тренера каталонской команды. Португальский функционер также упомянул наставника "Болоньи" Тьяго Мотту.

"Моуринью в "Барселоне"? Жозе мой друг, но мы с ним уже давно не общались. Тьяго Мотта? Я не видел много игр "Болоньи", поскольку мы заняты постоянными поездками, я слежу за другими командами. У него отличные результаты, однако между нами не было контактов", - приводит слова Деку журналист Фабрицио Романо.