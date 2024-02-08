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Вальверде: Это был типичный матч Кубка Испании. В конце концов мы справились
Ответный матч состоится 29 февраля
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
Главный тренер "Атлетика" Эрнесто Вальверде прокомментировал гостевую победу в полуфинальном матче Кубка Испании с мадридским "Атлетико" (1:0) и отметил спорный эпизод с участием Рейнилду Мандавы.
"На этом стадионе всегда тяжело побеждать. "Атлетико" всегда стремится идти вперед и заставляет вас защищаться. И это был типичный такой матч Кубка Испании. В конце концов мы справились.
Эпизод с фолом Рейнилда? Я не просматривал этот момент по телевизору. Но игрок "Атлетико" ударил обеими ногами Прадоса, и с моей позиции я думаю, что это должно было быть красной карточкой", - приводит слова Вальверде Marca.
Отметим, что на 25-й минуте Рейнилду Мандава получил желтую карточку за фол на игроке "Атлетика" Беньяти Прадосе. Эпизод стал ключевым в матче, поскольку арбитр назначил пенальти, который исполнил вингер гостей Алекс Беренгер.
Ответный матч состоится 29 февраля на стадионе "Атлетика" "Сан-Мамесе". В декабре баскский клуб на своем поле в рамках чемпионата Испании обыграл "Атлетико" со счетом 2:0.
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