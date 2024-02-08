Антонио Конте предложил свои услуги Барселоне - Источник

Бывший главный тренер "Челси", "Ювентуса" и "Тоттенхэма" Антонио Конте предложил свои услуги каталонской "Барселоне", которую летом покинет Хави. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, ответных шагов на сделанное предложение "сине-гранатовые" пока не предприняли. Отмечается, что "Барселона" может обратиться к кандидатуре Конте, но на данном этапе его нет даже в шорт-листе тренеров, которыми интересуется каталонский клуб.

На протяжении тренерской карьеры Конте возглавлял: "Тоттенхэм", "Челси", "Ювентус", "Интер" и сборную Италии. Сейчас "Барселона" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Подопечные Хави набрали 50 очков после 23 туров. Отставание команды от лидирующего "Реала" - восемь очков.