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Антонио Конте предложил свои услуги Барселоне - Источник
Сейчас Барселона занимает третье место в турнирной таблице
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший главный тренер "Челси", "Ювентуса" и "Тоттенхэма" Антонио Конте предложил свои услуги каталонской "Барселоне", которую летом покинет Хави. Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, ответных шагов на сделанное предложение "сине-гранатовые" пока не предприняли. Отмечается, что "Барселона" может обратиться к кандидатуре Конте, но на данном этапе его нет даже в шорт-листе тренеров, которыми интересуется каталонский клуб.
На протяжении тренерской карьеры Конте возглавлял: "Тоттенхэм", "Челси", "Ювентус", "Интер" и сборную Италии. Сейчас "Барселона" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Подопечные Хави набрали 50 очков после 23 туров. Отставание команды от лидирующего "Реала" - восемь очков.
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