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Антонио Конте предложил свои услуги Барселоне - Источник

Испания

Сейчас Барселона занимает третье место в турнирной таблице

Антонио Конте предложил свои услуги Барселоне - Источник

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший главный тренер "Челси", "Ювентуса" и "Тоттенхэма" Антонио Конте предложил свои услуги каталонской "Барселоне", которую летом покинет Хави. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, ответных шагов на сделанное предложение "сине-гранатовые" пока не предприняли. Отмечается, что "Барселона" может обратиться к кандидатуре Конте, но на данном этапе его нет даже в шорт-листе тренеров, которыми интересуется каталонский клуб.

На протяжении тренерской карьеры Конте возглавлял: "Тоттенхэм", "Челси", "Ювентус", "Интер" и сборную Италии. Сейчас "Барселона" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Подопечные Хави набрали 50 очков после 23 туров. Отставание команды от лидирующего "Реала" - восемь очков.

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Антонио Конте Барселона
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Источник:
sport
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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