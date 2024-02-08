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Президент Ла Лиги: Шансы того, что Мбаппе присоединится к Реалу растут с каждым днем

Испания

Хавьер Тебас прокомментировал ситуацию с французским форвардом

Президент Ла Лиги: Шансы того, что Мбаппе присоединится к Реалу растут с каждым днем

Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал возможный переход Килиана Мбаппе в мадридский "Реал".

"Несколько недель назад я говорил, что шансы перехода Мбаппе в Ла Лигу были примерно 50%, но сейчас они еще больше. Где-то 55/60%. Я так думаю".

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"С каждым днем, когда Килиан не продлевает свой контракт с "ПСЖ", процент растет", - добавил Тебас.

Контракт форварда с "ПСЖ" заканчивается в конце сезона, а это означает, что игрок может присоединиться к любому клубу, если не продлит соглашение со своим.

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Реал (Мадрид) Хавьер Тебас Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе
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Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Екатерина Власова
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