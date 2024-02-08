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Президент Ла Лиги: Шансы того, что Мбаппе присоединится к Реалу растут с каждым днем
Хавьер Тебас прокомментировал ситуацию с французским форвардом
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал возможный переход Килиана Мбаппе в мадридский "Реал".
"Несколько недель назад я говорил, что шансы перехода Мбаппе в Ла Лигу были примерно 50%, но сейчас они еще больше. Где-то 55/60%. Я так думаю".
"С каждым днем, когда Килиан не продлевает свой контракт с "ПСЖ", процент растет", - добавил Тебас.
Контракт форварда с "ПСЖ" заканчивается в конце сезона, а это означает, что игрок может присоединиться к любому клубу, если не продлит соглашение со своим.
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