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Деку подтвердил интерес Барселоны к хавбеку Жироны
Испанский клуб интересуется полузащитником Жироны
Спортивный директор "Барселоны" Деку подтвердил, что клуб заинтересован в подписании полузащитника "Жироны" Алейша Гарсии.
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"Да, он хороший игрок. Но все зависит от того, как мы завершим этот сезон. Тогда мы примем решение по Гарсии".
Алейш в этом сезоне Ла Лиги сыграл 22 матча, в которых забил 3 гола и отдал 4 ассиста.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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