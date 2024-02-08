  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Деку подтвердил интерес Барселоны к хавбеку Жироны
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Деку подтвердил интерес Барселоны к хавбеку Жироны

Испания
Обновлено

Испанский клуб интересуется полузащитником Жироны

Деку подтвердил интерес Барселоны к хавбеку Жироны

twitter

Новина українською

Спортивный директор "Барселоны" Деку подтвердил, что клуб заинтересован в подписании полузащитника "Жироны" Алейша Гарсии.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Да, он хороший игрок. Но все зависит от того, как мы завершим этот сезон. Тогда мы примем решение по Гарсии".

Алейш в этом сезоне Ла Лиги сыграл 22 матча, в которых забил 3 гола и отдал 4 ассиста.

Читайте такжеБарселона заинтересовалась вингером Брайтона
По теме
yellow-arrow
Лунин: Я не очень слежу за пресс-конференциями Анчелотти, да и вообще за прессой
yellow-arrow
Куман: Быть тренером Барсы - это нападение на психическое здоровье
yellow-arrow
Деку - о Гвардиоле как преемнике Хави: Я не говорил с ним - это проявление неуважения к Ман Сити
Деку Барселона Жирона Алейш Гарсия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости