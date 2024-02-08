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Куман: Быть тренером Барсы - это нападение на психическое здоровье

Испания
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Бывший тренер испанского клуба поддержал Хави

Куман: Быть тренером Барсы - это нападение на психическое здоровье

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший главный тренер "Барселоны" Рональд Куман поддержал своего преемника Хави Эрнандеса.

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"Быть тренером "Барсы" - это нападение на психическое здоровье. Гораздо веселее быть игроком этого клуба, чем тренером. А Хави, как каталонец и воспитанник "Барселоны", несомненно, это заметил".

Напомним, что несколько дней назад Хави Эрнандес объявил, что покидает пост главного тренера испанского клуба в конце этого сезона.

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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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La Scala (Milano)
08.02.2024 в 20:20
І це каже видатний гравець, легенда Барси 90-х, який приніс їм КЧ в 1991 і ще дофіга трофеїв . І то є правда. Бврса- це божевільня в нинішньому виді. Після надуспішного періоду велике скочннгя в прірву. І тільки дебільні Олені цього не бачать
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Комментарии 2
La Scala (Milano)
08.02.2024 в 20:20
І це каже видатний гравець, легенда Барси 90-х, який приніс їм КЧ в 1991 і ще дофіга трофеїв . І то є правда. Бврса- це божевільня в нинішньому виді. Після надуспішного періоду велике скочннгя в прірву. І тільки дебільні Олені цього не бачать
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0
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Dr. House (Поділля)
08.02.2024 в 20:15
Згоден!! Але добавлю, що не тільки тренувати, але й фанатіти..Алєнєм підтверджено. Та й і ще деякими барсодрочерами із коровами
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