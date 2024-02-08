Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Куман: Быть тренером Барсы - это нападение на психическое здоровье
Бывший тренер испанского клуба поддержал Хави
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший главный тренер "Барселоны" Рональд Куман поддержал своего преемника Хави Эрнандеса.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Быть тренером "Барсы" - это нападение на психическое здоровье. Гораздо веселее быть игроком этого клуба, чем тренером. А Хави, как каталонец и воспитанник "Барселоны", несомненно, это заметил".
Напомним, что несколько дней назад Хави Эрнандес объявил, что покидает пост главного тренера испанского клуба в конце этого сезона.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
La Scala (Milano)
08.02.2024 в 20:20
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Одна из самых сексуальных футболисток планеты встретилась с легендой сборной Германии. ФОТО
- Усик может потерять один из чемпионских поясов
- Довел до слез. Лунин сделал подарок украинскому вратарю Реала U-17
- Юрген Клопп согласился не брать годовой отпуск ради Барселоны - Источник
- Я сказала ДА. Звезда футбольной журналистики приняла предложение руки и сердца от Лориса Кариуса. ФОТО
- Ванда Нара напомнила про себя откровенными кадрами с новой прической. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 2