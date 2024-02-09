Тренер Жироны назвал условие, при котором клуб станет чемпионом Испании

Главный тренер "Жироны" Мичел Анхель назвал условие, которое могло бы повлиять на чемпионство команды в текущем сезоне.

"Победа над "Реалом" на "Сантьяго Бернабеу" была бы очень особенной. Даже если мы обыграем "Реал", мы не сможем говорить о победе в Ла Лиге. В глобальном плане это дало бы нам большой толчок вперед, но для победы в чемпионате нужно набрать 90 очков", - приводит слова Анхеля Marca.