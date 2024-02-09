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Тренер Жироны назвал условие, при котором клуб станет чемпионом Испании

Испания

Команда Мичела идет второй в чемпионате

Тренер Жироны назвал условие, при котором клуб станет чемпионом Испании

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Жироны" Мичел Анхель назвал условие, которое могло бы повлиять на чемпионство команды в текущем сезоне.

"Победа над "Реалом" на "Сантьяго Бернабеу" была бы очень особенной. Даже если мы обыграем "Реал", мы не сможем говорить о победе в Ла Лиге. В глобальном плане это дало бы нам большой толчок вперед, но для победы в чемпионате нужно набрать 90 очков", - приводит слова Анхеля Marca.

Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2023/2024 возглавляет мадридский "Реал". Команда набрала 58 очков за 23 матча. "Жирона" занимает второе место, заработав 56 очков. Встреча команд в 24-м туре состоится в субботу, 10 февраля. Начало игры - в 19:30.

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Мичел Санчес Жирона
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Источник:
marca
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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