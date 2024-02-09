Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Левандовский: Сейчас Барселона переживает более тяжелые времена, чем раньше
Нападающий Барселоны высказался о ситуации в клубе
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский высказался о ситуации в клубе.
"Быть тренером или игроком "Барселоны" означает большое давление, это нормально. Сейчас команда, состоящая из очень молодых игроков, переживает более тяжелые времена, чем раньше", - приводит слова Левандовского Sport.es.
Напомним, ранее сообщалось, что "Барселону" по окончании сезона покинет главный тренер Хави.
Левандовский перешел в "Барселону" в 2022 году. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых записал в свой актив 14 голов и 6 результативных передач.
Популярное сейчас
- Украина узнала соперников в Лиге Наций, спарринги украинских клубов и Миколенко, который может уйти из Эвертона. Главные новости за 8 февраля
- Стали известны условия полноценного контракта Малиновского с Дженоа
- Поворознюк: Для Реброва нет крутых, блатных, серых или белых - любой может попасть в сборную
- Реал пропускает на последних минутах, однако Андрей показывает хорошую игру. Известна оценка Лунина в матче с Атлетико
- Одна из самых сексуальных футболисток планеты встретилась с легендой сборной Германии. ФОТО
- Модель OnlyFans призвала жену футболиста Челси заменить Почеттино на посту главного тренера. ФОТО