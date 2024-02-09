Левандовский: Сейчас Барселона переживает более тяжелые времена, чем раньше

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский высказался о ситуации в клубе.

"Быть тренером или игроком "Барселоны" означает большое давление, это нормально. Сейчас команда, состоящая из очень молодых игроков, переживает более тяжелые времена, чем раньше", - приводит слова Левандовского Sport.es.

Напомним, ранее сообщалось, что "Барселону" по окончании сезона покинет главный тренер Хави.

Левандовский перешел в "Барселону" в 2022 году. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых записал в свой актив 14 голов и 6 результативных передач.