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Нагельсман ответил на вопросы о своем будущем на фоне интереса Барселоны и Ливерпуля

Испания

Юлиан поделился планами на будущее

Нагельсман ответил на вопросы о своем будущем на фоне интереса Барселоны и Ливерпуля

фото из свободных источников

Новина українською

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман поделился планами на будущее в преддверии Евро-2024.

"Буду ли я тренером сборной Германии в сентябре? Я еще не думал об этом. Мой контракт заканчивается летом, но сейчас в центре внимания чемпионат Европы. После турнира будет видно, останусь ли я.

Если да, то я сделаю все, чтобы хорошо провести Лигу наций и выиграть группу, но сперва нам нужно успешно выступить на Евро-2024", - приводит слова Нагельсмана журналист Флориан Плеттенберг.

Действующий контракт рулевого заканчивается сразу после завершения домашнего для Германии Евро-2024. Немецкий специалист фигурирует среди кандидатов на должность в "Барселоне" и "Ливерпуле", которые ищут будущего преемника для Хави и Юргена Клоппа соответственно.

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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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