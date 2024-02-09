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Нагельсман ответил на вопросы о своем будущем на фоне интереса Барселоны и Ливерпуля
Юлиан поделился планами на будущее
фото из свободных источников
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман поделился планами на будущее в преддверии Евро-2024.
"Буду ли я тренером сборной Германии в сентябре? Я еще не думал об этом. Мой контракт заканчивается летом, но сейчас в центре внимания чемпионат Европы. После турнира будет видно, останусь ли я.
Если да, то я сделаю все, чтобы хорошо провести Лигу наций и выиграть группу, но сперва нам нужно успешно выступить на Евро-2024", - приводит слова Нагельсмана журналист Флориан Плеттенберг.
Действующий контракт рулевого заканчивается сразу после завершения домашнего для Германии Евро-2024. Немецкий специалист фигурирует среди кандидатов на должность в "Барселоне" и "Ливерпуле", которые ищут будущего преемника для Хави и Юргена Клоппа соответственно.
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