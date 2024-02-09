Нагельсман ответил на вопросы о своем будущем на фоне интереса Барселоны и Ливерпуля

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман поделился планами на будущее в преддверии Евро-2024.

"Буду ли я тренером сборной Германии в сентябре? Я еще не думал об этом. Мой контракт заканчивается летом, но сейчас в центре внимания чемпионат Европы. После турнира будет видно, останусь ли я.

Если да, то я сделаю все, чтобы хорошо провести Лигу наций и выиграть группу, но сперва нам нужно успешно выступить на Евро-2024", - приводит слова Нагельсмана журналист Флориан Плеттенберг.