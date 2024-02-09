Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анчелотти - о синей карточке: Моя идея - правила нужно максимально упрощать
Наставник Реала высказался о синей карточке
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Карло Анчелотти высказался о синей карточке.
"Общая идея заключается в том, чтобы попытаться упростить правила настолько, насколько это возможно.
Упростить перечень правил, который с каждым годом становится все сложнее. Я не знаю, усложнит ли [синяя] карточка работу рефери", - сказал тренер "Реала".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:marca
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Сырский сделал первое заявление в должности Главнокомандующего ВСУ
- Тренер Жироны назвал условие, при котором клуб станет чемпионом Испании
- Украина узнала соперников в Лиге Наций, спарринги украинских клубов и Миколенко, который может уйти из Эвертона. Главные новости за 8 февраля
- Довел до слез. Лунин сделал подарок украинскому вратарю Реала U-17
- Одна из самых сексуальных футболисток планеты встретилась с легендой сборной Германии. ФОТО
- Уэйн Руни замечен во время отдыха в Эмиратах в компании основателя Putin Team. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн