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Анчелотти - о синей карточке: Моя идея - правила нужно максимально упрощать

Испания

Наставник Реала высказался о синей карточке

Анчелотти - о синей карточке: Моя идея - правила нужно максимально упрощать

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Карло Анчелотти высказался о синей карточке.

"Общая идея заключается в том, чтобы попытаться упростить правила настолько, насколько это возможно.

Упростить перечень правил, который с каждым годом становится все сложнее. Я не знаю, усложнит ли [синяя] карточка работу рефери", - сказал тренер "Реала".

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Источник:
marca
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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