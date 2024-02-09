Реал Мадрид — Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

"Реал Мадрид" против "Жироны" - главная вывеска Ла Лиги прямо сейчас. Кто мог такое вообразить еще год назад?

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Спурт каталонцев застал врасплох испанских грандов, и "Реал" удержался на вершине только благодаря воистину выдающейся статистике — 18 побед, 4 ничьи и всего 1 поражение.

Сумеет ли "Жирона" нанести "Сливочным" второе фиаско? Сложно. У каталонцев много потерь, и даже тренер Мичел пропустит игру из-за дисквалификации. Вдобавок мы на той стадии сезона, когда о красоте речь уже не идет — тут нужна выносливость, а у Мадрида и лавка длиннее, и опыта больше.

Чем по итогу закончится противостояние гранда и выскочки — увидим в субботу , 10 февраля , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV . Начало встречи — в 19:30 по Киеву.

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