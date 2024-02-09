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Мадридский Реал летом попытается вернуть своего защитника, который сейчас играет за Жирону

Испания
Обновлено

Мигель Гутьеррес может вернуться в мадридский клуб

Мадридский Реал летом попытается вернуть своего защитника, который сейчас играет за Жирону

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Реала" Карло Анчелотти доволен прогрессом защитника Мигеля Гутьерреса, который сейчас выступает за "Жирону".

"Он играет очень хорошо - поэтому летом мы решим, что делать дальше".

По информации Фабрицио Романо, мадридский "Реал" попытается вернуть 22-летнего игрока за 8 миллионов евро.

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Гутьеррес в этом сезоне Ла Лиги сыграл 22 матча, в которых забил 1 гол и отдал 3 ассиста.

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Реал (Мадрид) Жирона Мигель Гутьеррес
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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