Мадридский Реал летом попытается вернуть своего защитника, который сейчас играет за Жирону

Тренер "Реала" Карло Анчелотти доволен прогрессом защитника Мигеля Гутьерреса, который сейчас выступает за "Жирону".

"Он играет очень хорошо - поэтому летом мы решим, что делать дальше".

По информации Фабрицио Романо, мадридский "Реал" попытается вернуть 22-летнего игрока за 8 миллионов евро.

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Гутьеррес в этом сезоне Ла Лиги сыграл 22 матча, в которых забил 1 гол и отдал 3 ассиста.