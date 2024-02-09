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Челси готов приобрести хавбека Барселоны за 100 миллионов евро

Испания

Френки де Йонг летом может покинуть свой клуб

Челси готов приобрести хавбека Барселоны за 100 миллионов евро

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" уже начала планировать летние трансферы. Клуб хочет продать как минимум пять игроков, а также намерен приобрести двух хороших.

Испанский клуб планирует продать Френки де Йонга, а "Челси" уже готов предложить "Барселоне" 100 миллионов евро за полузащитника.

Френки в этом сезоне Ла Лиги сыграл 15 матчей, в которых забил один гол.

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Барселона Челси (Лондон) Френки де Йонг
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Источник:
DeadlineDayLive
Опубликовал: Екатерина Власова
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