Челси готов приобрести хавбека Барселоны за 100 миллионов евро

"Барселона" уже начала планировать летние трансферы. Клуб хочет продать как минимум пять игроков, а также намерен приобрести двух хороших.

Испанский клуб планирует продать Френки де Йонга, а "Челси" уже готов предложить "Барселоне" 100 миллионов евро за полузащитника.

Френки в этом сезоне Ла Лиги сыграл 15 матчей, в которых забил один гол.