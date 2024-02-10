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Анчелотти - об игре Реала против Жироны: Это будет сложный матч
Настраивает команду к серьезному сражению
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня в 19:30 "Реал Мадрид" сыграет против "Жироны", главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти поделился комментариями, что ожидать от игры:
"Это будет самый сложный матч. "Жирона" выступает очень хорошо, мы их чтим. Победитель матча получит преимущество, возглавить чемпионат Испании, но сезон длинный чем быстрее мы наберем 80 очков, тем ближе к титулу мы будем.
Рюдигер чувствует себя хорошо, если все будет хорошо, он будет играть, если нет, мы не будем рисковать".
Также Анчелотти поделился мнением повлияет ли на игру отсутствия главного тренера "Жироны":
"Футбол принадлежит игрокам, присутствие тренера в некотором смысле придает команде уверенность, но это не имеет решающего значения".
Напомним, "Реал Мадрид" занимает первое место в чемпионате Испании, набрав 58 очков, "Жирона" следует за ними заняв второе место с 56 очками.
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