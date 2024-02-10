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Анчелотти - об игре Реала против Жироны: Это будет сложный матч

Испания
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Настраивает команду к серьезному сражению

Анчелотти - об игре Реала против Жироны: Это будет сложный матч

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня в 19:30 "Реал Мадрид" сыграет против "Жироны", главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти поделился комментариями, что ожидать от игры:

"Это будет самый сложный матч. "Жирона" выступает очень хорошо, мы их чтим. Победитель матча получит преимущество, возглавить чемпионат Испании, но сезон длинный чем быстрее мы наберем 80 очков, тем ближе к титулу мы будем.

Рюдигер чувствует себя хорошо, если все будет хорошо, он будет играть, если нет, мы не будем рисковать".

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Также Анчелотти поделился мнением повлияет ли на игру отсутствия главного тренера "Жироны":

"Футбол принадлежит игрокам, присутствие тренера в некотором смысле придает команде уверенность, но это не имеет решающего значения".

Напомним, "Реал Мадрид" занимает первое место в чемпионате Испании, набрав 58 очков, "Жирона" следует за ними заняв второе место с 56 очками.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Жирона
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Источник:
Marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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