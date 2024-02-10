Анчелотти - об игре Реала против Жироны: Это будет сложный матч

Сегодня в 19:30 "Реал Мадрид" сыграет против "Жироны", главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти поделился комментариями, что ожидать от игры:

"Это будет самый сложный матч. "Жирона" выступает очень хорошо, мы их чтим. Победитель матча получит преимущество, возглавить чемпионат Испании, но сезон длинный чем быстрее мы наберем 80 очков, тем ближе к титулу мы будем.

Рюдигер чувствует себя хорошо, если все будет хорошо, он будет играть, если нет, мы не будем рисковать".