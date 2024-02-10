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Реал Мадрид – Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания

Андрей Лунин против Виктора Цыганков и Артема Довбика в центральной игре чемпионата Испании – смотреть онлайн трансляцию матча

Реал Мадрид – Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Leonardo Gerzon/NurPhoto

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После 23 туров Ла Лиги "Реал" опережает "Жирону" всего на 2 очка, и это главная сенсация всех топ-лиг. Еще год назад такое даже представить было сложно. Конечно, в очном матче "Сливочные" попробуют доказать, что это случайность. В первом круге они уже били "Жирону" на ее поле (3:0), но та быстро оклемалась и продолжила гонку. Как будет в этот раз? Ясно лишь, что никому из них завтра не будет легко.

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Чемпионат Испании, 24-й тур

10 февраля 2024 года. Мадрид, "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" Мадрид 19:30 "Жирона"

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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