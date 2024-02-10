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Барселона — Гранада. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
"Барселона" — "Гранада": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.02.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
"Барселона" после двух подряд побед примет одного из аутсайдеров сезона. "Гранада" набрала всего одно очко в предыдущих 11 выездных матчах Ла Лиги.
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Конечно, каталонцы — фаворит. У них возвращается в строй тер Штеген; в прошлом туре наконец забил Левандовский; Гюндоган тащит на себе центр поля, а Ямаль лидирует в топ-лигах по удачным финтам.
А что "Гранада"? Ее единственная надежда — на статистику очных встреч. "Насриды" умудрились не проиграть "Барсе" во всех четырех последних встречах.
Продлят ли они свою удивительную серию, или же класс возьмет свое — узнаем в воскресенье, 11 февраля, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 3 и Volia TV. Начало — в 22:00 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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