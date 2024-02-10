Перес: Реал Мадрид – это организация, убежденная в том, что путь к победе – это честная игра

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес выступил с обращением к официальным членам клуба (сосьос):

"Реал" Мадрид – это самая прихотливая спортивная организация, которая убеждена в том, что путь к победе – это честная игра. Именно поэтому сегодня мы хотим продемонстрировать верность и уважение, которые испытывает к вам клуб, сосьос. Без вас ничего не было бы построено. Благодаря вам мы преодолеваем невероятные сложности.

Мы большая семья, в которой царствует взаимопонимание. Наши команды такие же – и футбольная, и баскетбольная. За последние 14 лет мы пережили невероятный цикл. Это заложено в ДНК игроков "Реала", - сказал Перес.