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Перес: Реал Мадрид – это организация, убежденная в том, что путь к победе – это честная игра
Считает эту структуру самой требовательной
Фото: twitter.com/realmadrid
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес выступил с обращением к официальным членам клуба (сосьос):
"Реал" Мадрид – это самая прихотливая спортивная организация, которая убеждена в том, что путь к победе – это честная игра. Именно поэтому сегодня мы хотим продемонстрировать верность и уважение, которые испытывает к вам клуб, сосьос. Без вас ничего не было бы построено. Благодаря вам мы преодолеваем невероятные сложности.
Мы большая семья, в которой царствует взаимопонимание. Наши команды такие же – и футбольная, и баскетбольная. За последние 14 лет мы пережили невероятный цикл. Это заложено в ДНК игроков "Реала", - сказал Перес.
Сейчас "Реал" лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе мадридцев 58 очков, у второй "Жироны" – на два очка меньше.
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