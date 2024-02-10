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Перес: Реал Мадрид – это организация, убежденная в том, что путь к победе – это честная игра

Испания

Считает эту структуру самой требовательной

Перес: Реал Мадрид – это организация, убежденная в том, что путь к победе – это честная игра

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес выступил с обращением к официальным членам клуба (сосьос):

"Реал" Мадрид – это самая прихотливая спортивная организация, которая убеждена в том, что путь к победе – это честная игра. Именно поэтому сегодня мы хотим продемонстрировать верность и уважение, которые испытывает к вам клуб, сосьос. Без вас ничего не было бы построено. Благодаря вам мы преодолеваем невероятные сложности.

Мы большая семья, в которой царствует взаимопонимание. Наши команды такие же – и футбольная, и баскетбольная. За последние 14 лет мы пережили невероятный цикл. Это заложено в ДНК игроков "Реала", - сказал Перес.

Сейчас "Реал" лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе мадридцев 58 очков, у второй "Жироны" – на два очка меньше.

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Флорентино Перес Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
10.02.2024 в 17:29
Сподіваюсь, Жирона сьогодні зіб"є пиху з вершкових) Чесна гра це тоді, коли ти на одному рівні з суперником, а не монополіст всього і всього. Коли ти - грошовий мішок, то не треба теревенькати щось про чесну гру
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Комментарии 4
Лекарь (село Дарниця)
10.02.2024 в 17:29
Сподіваюсь, Жирона сьогодні зіб"є пиху з вершкових) Чесна гра це тоді, коли ти на одному рівні з суперником, а не монополіст всього і всього. Коли ти - грошовий мішок, то не треба теревенькати щось про чесну гру
Ответить
0
1
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.02.2024 в 16:46
новый мем на подходе!)))
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Algrab (Костопiль)
10.02.2024 в 17:11
твоя думка надзвичайно важлива для нас ...
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TIRAN (Донецк (Украина!))
10.02.2024 в 17:12
лошица, ты примитивна
 
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