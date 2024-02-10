Яремчук не попал в старт Валенсии на игру 24-го тура

Последним матчем субботы в Ла Лиге станет встреча "Лас-Пальмаса" и "Валенсии". Украинскому нападающему Роману Яремчуку не нашлось места в старте "летучих мышей", поэтому он будет начинать со скамейки запасных.

В предыдущем матче против "Альмерии" Роман вышел в старте и отметился голом.

Игра 24-го тура Примеры между "Лас-Пальмасом" и "Валенсией" начнется в 22:00.