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Яремчук не попал в старт Валенсии на игру 24-го тура

Испания
Обновлено

Играют с Лас-Пальмасом

Яремчук не попал в старт Валенсии на игру 24-го тура

Фото: facebook.com/valenciacf.en

Новина українською

Последним матчем субботы в Ла Лиге станет встреча "Лас-Пальмаса" и "Валенсии". Украинскому нападающему Роману Яремчуку не нашлось места в старте "летучих мышей", поэтому он будет начинать со скамейки запасных.

В предыдущем матче против "Альмерии" Роман вышел в старте и отметился голом.

Игра 24-го тура Примеры между "Лас-Пальмасом" и "Валенсией" начнется в 22:00.

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Роман Яремчук Валенсия
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Источник:
Валенсія
Опубликовал: Виктор Иванчук
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