Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Яремчук не попал в старт Валенсии на игру 24-го тура
Играют с Лас-Пальмасом
Фото: facebook.com/valenciacf.en
Последним матчем субботы в Ла Лиге станет встреча "Лас-Пальмаса" и "Валенсии". Украинскому нападающему Роману Яремчуку не нашлось места в старте "летучих мышей", поэтому он будет начинать со скамейки запасных.
⚽ STARTING XI ???? @UDLP_english— Valencia CF (@valenciacf_en) February 10, 2024
#LasPalmasValencia ???????? pic.twitter.com/I9SneAOlIS
В предыдущем матче против "Альмерии" Роман вышел в старте и отметился голом.
Игра 24-го тура Примеры между "Лас-Пальмасом" и "Валенсией" начнется в 22:00.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Валенсія
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Худший из игроков основы. Известны оценки Миколенко в матче против Манчестер Сити
- Джорджина Родригес продемонстрировала свои футбольные умения. ВИДЕО
- Бывший голкипер сборной Украины: СБУ отказала мне в возвращении украинского гражданства
- Скончался легендарный голкипер Реала
- Одна из самых сексуальных футболисток планеты встретилась с легендой сборной Германии. ФОТО
- Я сказала ДА. Звезда футбольной журналистики приняла предложение руки и сердца от Лориса Кариуса. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн