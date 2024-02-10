Травмировался, забил и только потом ушел. Лидер Реала получил повреждение в матче с Жироной

Джуд Беллингем в матче против "Жироны" получил повреждение. Игрок, который находится в аренде из "Барселоны" Пабло Торре на 53 минуте английскому полузащитнику на ногу, после чего он был заменен на Браима Диаза. Однако, перед тем как уйти с поля, полузащитник забил свой второй мяч.

По предварительной информации - у Беллингема повреждение голеностопа. Для восстановления после такой травмы может понадобиться месяц.

Тем не менее даже после ухода лидера, "Реал" продолжает громить каталонский клуб.