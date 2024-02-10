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Примера. Реал Мадрид — Жирона 4:0. Каталонцы на поле не вышли
С чемпионом все понятно?
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto
"Реал" очень легко, комфортно и красиво растоптал "Жирону", которая сенсационно идет второй в таблице.
Про эту игру рассказывать очень просто, ведь на поле была только одна команда. "Жирона" завершила матч без единого удара в створ ворот и даже без качественного голевого момента. Все попытки Савио, Гутьерреса, Цыганкова обострить с флангов заканчивались ничем. Лунин на воротах скучал и тренировал лонгболы.
Вероятно, "Жирона" перегорела, но Мадриду какое дело? Избиение началось уже на 6-й минуте — это Винисиус эталонно пальнул метров с 25-ти точно под штангу.
1st - After a 3-0 win in the reverse fixture in September 2023, @realmadriden are looking to win both meetings against @GironaFC_Engl in the same @LaLigaEN campaign for the first time. Hard. pic.twitter.com/9z7fC0NdTd— OptaJose (@OptaJose) February 10, 2024
Дальше серия атак, отборов, единоборств — и вот Вини уже выступил ассистентом, выведя на ворота Беллингема. Хуанпе не успел, Гассанига уснул — и это 2:0.
За этим был перерыв, но он ничего не изменил. После выхода из раздевалок игрой продолжил дирижировать Кроос; Вальверде и Камавинга помогали физикой; Винисиус издевался над соотечественником Коуто.
На 54-й минуте дежурный проход бразильца "сквозь" бразильца завершился ударом, Гассанига отбил, но на мяч налетел Джуд — 3:0.
Коуто после такого совсем поплыл и вскоре привез еще четвертый — он допустил потерю, и Родриго не простил.
После такого Яна пришлось успокаивать более опытному Цыганкову, но это все, чем он сегодня запомнился. Игра у Виктора не пошла — как и у Довбика, и у остальных.
15 - @realmadriden midfielders with most goals scored in single season in @LaLigaEN in the 21st Century:— OptaJose (@OptaJose) February 10, 2024
15 - JUDE BELLINGHAM 2023/24 ????????????????????????????
13 - James Rodríguez 2014/15 ????????
10 - Isco Alarcón 2016/17 ????????
Stellar. ???? pic.twitter.com/ifE6EYQ8i1
Другое дело — Мадрид. Он куражился и демонстрировал класс в каждом эпизоде. Это мог бы быть идеальный вечер для "Сливочных", если бы не повреждение Беллингема — ему на ногу наступил Торре. На первый взгляд, ничего серьезного, но детали покажет обследование. Ну, и нереализованный на последних минутах пенальти от Хоселу тоже держим в памяти.
В таблице благодаря победе "Реал" с 61 очком укрепился на первой строчке. У "Жироны" - 56 баллов и все еще второе место.
24-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" - "Жирона" - 4:0
Голы: Винисиус, 6, Беллингем, 35, 54, Родриго, 61
"Реал Мадрид": Лунин — Васкес, Карвахаль, Чуамени, Менди (Фран Гарсия, 77)— Вальверде, Камавинга, Кроос (Модрич, 70) — Беллингем (Браим Диас, 57) — Родриго (Хоселу, 70), Винисиус (Гюлер, 77)
"Жирона": Гассанига — Коуто, Эрик Гарсия, Хуанпе, Гутьеррес — Мартин (Солис, 70), Алейш Гарсия — Цыганков (Валери, 70), Порту (Торре, 46), Савио — Довбик (Стуани, 70)
Предупреждения: Менди, 76 — Хуанпе, 22, Коуто, 68
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