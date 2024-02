Примера. Реал Мадрид — Жирона 4:0. Каталонцы на поле не вышли

"Реал" очень легко, комфортно и красиво растоптал "Жирону", которая сенсационно идет второй в таблице.

Про эту игру рассказывать очень просто, ведь на поле была только одна команда. "Жирона" завершила матч без единого удара в створ ворот и даже без качественного голевого момента. Все попытки Савио, Гутьерреса, Цыганкова обострить с флангов заканчивались ничем. Лунин на воротах скучал и тренировал лонгболы.

Вероятно, "Жирона" перегорела, но Мадриду какое дело? Избиение началось уже на 6-й минуте — это Винисиус эталонно пальнул метров с 25-ти точно под штангу.

1st - After a 3-0 win in the reverse fixture in September 2023, @realmadriden are looking to win both meetings against @GironaFC_Engl in the same @LaLigaEN campaign for the first time. Hard. pic.twitter.com/9z7fC0NdTd