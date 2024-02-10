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Примера. Реал Мадрид — Жирона 4:0. Каталонцы на поле не вышли

Испания

С чемпионом все понятно?

Примера. Реал Мадрид — Жирона 4:0. Каталонцы на поле не вышли

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" очень легко, комфортно и красиво растоптал "Жирону", которая сенсационно идет второй в таблице.

Про эту игру рассказывать очень просто, ведь на поле была только одна команда. "Жирона" завершила матч без единого удара в створ ворот и даже без качественного голевого момента. Все попытки Савио, Гутьерреса, Цыганкова обострить с флангов заканчивались ничем. Лунин на воротах скучал и тренировал лонгболы.

Вероятно, "Жирона" перегорела, но Мадриду какое дело? Избиение началось уже на 6-й минуте — это Винисиус эталонно пальнул метров с 25-ти точно под штангу.

Дальше серия атак, отборов, единоборств — и вот Вини уже выступил ассистентом, выведя на ворота Беллингема. Хуанпе не успел, Гассанига уснул — и это 2:0.

За этим был перерыв, но он ничего не изменил. После выхода из раздевалок игрой продолжил дирижировать Кроос; Вальверде и Камавинга помогали физикой; Винисиус издевался над соотечественником Коуто.

На 54-й минуте дежурный проход бразильца "сквозь" бразильца завершился ударом, Гассанига отбил, но на мяч налетел Джуд — 3:0.

Коуто после такого совсем поплыл и вскоре привез еще четвертый — он допустил потерю, и Родриго не простил.

После такого Яна пришлось успокаивать более опытному Цыганкову, но это все, чем он сегодня запомнился. Игра у Виктора не пошла — как и у Довбика, и у остальных.

Другое дело — Мадрид. Он куражился и демонстрировал класс в каждом эпизоде. Это мог бы быть идеальный вечер для "Сливочных", если бы не повреждение Беллингема — ему на ногу наступил Торре. На первый взгляд, ничего серьезного, но детали покажет обследование. Ну, и нереализованный на последних минутах пенальти от Хоселу тоже держим в памяти.

В таблице благодаря победе "Реал" с 61 очком укрепился на первой строчке. У "Жироны" - 56 баллов и все еще второе место.

24-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Жирона" - 4:0

Голы: Винисиус, 6, Беллингем, 35, 54, Родриго, 61

"Реал Мадрид": Лунин — Васкес, Карвахаль, Чуамени, Менди (Фран Гарсия, 77)— Вальверде, Камавинга, Кроос (Модрич, 70) — Беллингем (Браим Диас, 57) — Родриго (Хоселу, 70), Винисиус (Гюлер, 77)

"Жирона": Гассанига — Коуто, Эрик Гарсия, Хуанпе, Гутьеррес — Мартин (Солис, 70), Алейш Гарсия — Цыганков (Валери, 70), Порту (Торре, 46), Савио — Довбик (Стуани, 70)

Предупреждения: Менди, 76 — Хуанпе, 22, Коуто, 68

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1 голосов
Комментарии
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Dr. House (Поділля)
10.02.2024 в 22:02
Що Реал Жирону , що Байєр Баварію...По-чемпіонськи!!!
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Комментарии 26
Dr. House (Поділля)
10.02.2024 в 22:02
Що Реал Жирону , що Байєр Баварію...По-чемпіонськи!!!
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metall5291 (Kharkiv)
10.02.2024 в 21:56
Что значит "каталонцы не вышли на поле" - ??? Это что ? Принизить победу Реала ??? Нет , каталонцы вышли, другое дело, что их игру не было видно, Реал не позволил. В анонсе я писал - лишь бы Реал отнесся к сопернику серьезно и с уважением, тогда убедительно выиграют. В итоге, как и в первой игре, убедительная победа на классе отдельных игроков. Но, отдадим должное и остальным, они погасили на корню все попытки Жироны сыграть, не то что в свою игру, а хоть как-то сыграть. Уже сегодня можно называть Реал - Чемпионом, а барсуков "Экс". Тем не менее, желаю Жироне не впасть в тоску и удержать второе место. Они пока проиграли, хоть и 0-7 за две игры, но только Реалу. Всех наших с победой.
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Dr. House (Поділля)
10.02.2024 в 21:59
Під каталонці не вийшли на поле мабуть вважається завтрашня гра другої команди Каталонії із Гранадою, то вони ще не вийшли мабуть
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metall5291 (Kharkiv)
10.02.2024 в 22:02
Доречі, сподіваюсь там на таку собі сенсацію. Нехай краще Жирона буде другою, на зло оленячій та іншій рогатій отарі.
 
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Algrab (Костопiль)
10.02.2024 в 21:53
Розібрали Жирону на запчастини...Декласували...Хочеться почути старі байки у виконанні Оленячої зграї про упереджене суддівство...
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2
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Dr. House (Поділля)
10.02.2024 в 21:55
Стадо шукає свіжі рубрики в Мундо Алєніо
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1
0
Algrab (Костопiль)
10.02.2024 в 22:02
Але все рівно хочеться почути істерики Монреальського Оленя...Це як файний комедійний фільм на ніч... Давай, Оленю, запалюй про Руку Переса у твої штанях!
 
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Dr. House (Поділля)
10.02.2024 в 22:03
В Алєня зараз тєчка, потрібно почекати до ранку
 
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hrdhrd (Україна)
10.02.2024 в 21:48
Что интересно, когда Жирона боролась за выживание, они каждый матч трепали Реалу нерву, нередко обыгрывали, а в прошлом сезоне даже поглумились. Но в этом сезоне оба матча в одни ворота без шансов, причем проиграли они лишь дважды в чемпионате, и оба раза Реалу. Удручающе как-то выглядела Жирона, и это лучшая атака чемпионата против пары центральных защитников Карвахаль - Чуамени? И Коуто в Мадрид не купят, давно Винисиус так не издевался над каким-то латералем, претендующим на приставку "топ".
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Dr. House (Поділля)
10.02.2024 в 21:52
Ого, ти дав грунт придуркуватим алням з коровами шукати жидомасонський заговір
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1
1
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hrdhrd (Україна)
10.02.2024 в 21:56
Та они его и без меня найдут. Перес, Франко, судья болельщик Мадрида, который детей растил без игрушек, но с флагами Реала
 
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Dr. House (Поділля)
10.02.2024 в 21:57
 
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Algrab (Костопiль)
10.02.2024 в 22:03
 
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Dr. House (Поділля)
10.02.2024 в 21:53
Ого, ти грунт придуркуватим алєням із коровами шукати жид@масонський заговір
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1
0
Dr. House (Поділля)
10.02.2024 в 21:56
Алєнь блокує коменти
 
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Romantíco777 (Alicante)
10.02.2024 в 21:33
Дуриан Кива- Кабаев, как дела в психушке? Ты доволен?)Кто теперь виноват?)
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2
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Dr. House (Поділля)
10.02.2024 в 21:35
Він добровільно попросив санітарів зв'язати себе в гамівну сорочку і привести Дядька з коровою посповідатися
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alex.belogubko (одесса)
10.02.2024 в 21:33
Где Довбик -Цыган уже не кто не куда не идёт --игра в одни ворота--они даже не вспотели --думаю Жирона пошла на спад --это не последнее проигрыши
sticker
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Ariakiev01 (Київ)
10.02.2024 в 21:32
Реал по чемпионски играет, то большую часть времени тошнит 1:0 но с прямыми конкурентами одна фиерия
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hrdhrd (Україна)
10.02.2024 в 21:50
Ну играть с Реалом в открытый футбол смерти подобно, это себе даже Гвардиола не позволяет. Мичел с первого раза не понял
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hrdhrd (Україна)
10.02.2024 в 21:51
Хотя в обоих матчах Реалу несколько помогал быстрый гол, раскрывая игру
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Ariakiev01 (Київ)
10.02.2024 в 21:30
Это ж нада Коуту все привезти именно сегодня. Ладно б продули в трудовом поединке. Так 1 гол недоиграл а дальше одни привозы.
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Dr. House (Поділля)
10.02.2024 в 21:29
Краще б пенальті в кінці пробив Гюлер.. Або Лунін)). А якщо серйозно, то повний виніс Жирони.. Здається із чемпіонством все ясно, нехай Дядько з коровою та Алєнь із лоботомією виють, що не так зі своєю таблицею . Єдине, що жаль, що наврядчи Жирона втримає другу позицію і не пропустить корумповану барсотушку перед собою...
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mr.Smith
10.02.2024 в 21:29
Ц ілий тиждень чекав на футбол,а його не було.Це просто згвалтування.
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denis_m
10.02.2024 в 21:28
Заслужена перемога без 5 хвилин чемпіона.Схоже в цьому році Реал Мадрид вирішив всім каталонським командам відгружати по 4.
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1
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Сampeón
10.02.2024 в 21:28
Браво, Реал! перша команда каталонії поки що не дотягує до нашого рівня
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