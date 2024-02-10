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Известны оценки украинцев за матч Реал - Жирона
Как сыграли Лунин, Цыганков и Довбик?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Центральная игра 24-го тура Ла Лиги завершилась розгромом. Мадридский "Реал" не оставил шансов "Жироне" - 4:0 на "Сантьяго Бернабеу". В поединке принимали участие аж трое украинцев.
В составе "Реала" весь матч отыграл голкипер Андрей Лунин. Он 34 раза коснулся мяча, отдал 25 точных пасов (из 29-ти), выполнил 1 удачный лонгбол (из 5-ти попыток), 2 раза выбил кожаного подальше из-за опасности и не выполнил ни одного сейва из-за неточности соперников. Статистический портал WhoScored вознаградил Андрея оценкой 6,8. У Sofascore тот же балл.
В старте "Жироны" вышли полузащитник Виктор Цыганков и нападающий Артем Довбик. Оба отыграли 70 минут, после чего были заменены.
Цыганков совершил 32 касания мяча, отдал 18 точных пасов (из 20-ти), дважды без успеха навесил с фланга в штрафную "Реала", заблокировал 1 удар, выиграл 2 единоборства из 4-х, заблокировал удар, совершил 3 перехвата, 1 раз успешно пошел в дриблинг, сфолил, заработал фол на себе и 6 раз потерял мяч. Оценки от статистических порталов - 6,1 (WhoScored) и 6,6 (Sofascore).
Довбик 10 раз коснулся мяча, ни разу не пробил, заблокировал удар соперника, 1 раз удачно пошел в дриблинг, отдал 7 пасов (6 точных), выиграл 1 дуэль из 3-х, нарушил правила и дважды потерял мяч. WhoScored поставили Артему 5,9 баллов, а Sofascore 6,5.
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